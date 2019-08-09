華聞快遞／應對颱風「利奇馬」　陸水利部啟動水旱災害防禦措施

▲颱風「利奇馬」朝大陸前進。（圖／翻攝自大陸中央氣象台）

《北京》應對颱風「利奇馬」 陸水利部啟動水旱災害防禦措施

大陸水利部8日啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，應對將於10日在浙江登陸的今年第9號颱風「利奇馬」，同時派出3個工作組分赴浙江、上海、江蘇，協助指導地方開展水旱災害防禦工作。（新華網）

《天津》天津口岸與「一帶一路」沿線國家和地區海上貿易增長強勁

天津海關指出，今年上半年，天津口岸與「一帶一路」沿線國家和地區海上貿易進出口總值為1592.9億元（人民幣），比上年同期增長9.7%，佔天津口岸海運進出口總值的27.5%，呈現強勁增長勢頭。（中新社）

《海南》十二個重點產業成海南經濟增長主動力

海南省發展改革委指出，今年以來，海南省圍繞旅遊業、現代服務業、高新技術產業三大領域和十二個重點產業，深化供給側結構性改革，促進產業分工協同、功能互補，形成集聚效應，包括現代物流業在內的海南十二個重點產業穩步發展，十二個重點產業成經濟增長主動力的態勢日趨鞏固。（新華網）

《北京》陸應急管理部：7月份中國安全生產形勢總體平穩

大陸應急管理部指出，據初步統計，7月份全國未發生特別重大事故，發生重大事故1起，重大事故起數和死亡人數同比分別減少1起、14人，較大事故起數和死亡人數同比分別下降24.4%和28.2%。中國安全生產形勢總體平穩。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）

《安徽》安徽居民可微信刷臉領「電子結婚證」了

中新社指出，北京、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、江西、湖南、廣東、重慶、四川、貴州、福建等省市的用戶，在民政部門領取結婚證後，使用「中國政務服務平台」小程序，通過刷臉即可關聯本人與紙質證書相對應的婚姻登記電子記錄，即「電子結婚證」，並能長期在「我的證照」中查看。（中新社）

《福建》廈門辦首屆社交電商節推動新興產業發展

2019廈門首屆社交電商節暨招商洽談會8日在廈門舉辦，致力為該市農業、製造業、現代服務業發展等強勢賦能、增產助力。廈門市商務局副局長洪本祝稱，當前廈門市的主旋律，就是發展經濟，開展招商引資活動。（中新社）

《貴州》貴州2019年企業退休人員基本養老金調整工作全面完成

貴州省人力資源和社會保障廳指出，按照相關政策規定，貴州省已於7月30日全面完成了2019年企業退休人員基本養老金待遇調整工作，並將今年1至7月養老金調整金額全部補發到位。（中新社）

《上海》上海市上半年累計新增減稅降費931.3億元

上海市財稅部門7日發布的數據顯示，上海市上半年已累計新增減稅降費931.3億元（人民幣），減負措施成效顯著。（中新社）

▼上海。（圖／CFP）