華聞快遞／天津上半年進出口總值超3500億元　188家企業破億

▲天津街景。（圖／讀者提供）

《天津》天津上半年進出口總值超3500億元

上半年天津對外貿易額達1288.3億元（人民幣，下同），同比增長10%，佔比為36.3%，較去年同期提升5.7個百分點；上半年參與外貿進出口的民營企業數量達到6419家，比去年增加518家，佔天津市外貿企業總數的71.7%，其中進出口額過億元的企業達188家。（天津日報）

《浙江》7月浙江CPI同比上漲2.9%

食品煙酒價格上漲仍是CPI上漲的主要推手。7月，食品煙酒價格同比上漲6.2%。其中，鮮瓜果價格同比上漲44.7%；畜肉類價格同比上漲17.4%（豬肉價格同比上漲23.1%）；鮮菜價格同比上漲8.4%。（浙江日報）

《重慶》重慶三年內建成三至五個國家級服務平台和二十個製造業平台

重慶市人民政府網近日發佈了《加快發展工業網際網路平台企業賦能製造業轉型升級的指導意見》。《意見》提出，到2022年將初步構建工業網際網路平台賦能製造業發展格局，培育3-5個國家級服務平台，建成20個以上個性化定製、網路化協同、服務化轉型的製造業平台。（重慶日報）

《海南》海南自貿區自貿港產業園區投資合作大會9月舉行

為加大招商引資力度，吸引知名民營企業、外資企業共同參與海南自貿區自貿港建設，海南省政府決定舉辦2019年海南自貿區自貿港產業園區投資合作大會。大會，將圍繞「三大領域」、「十二個重點產業」和高質量發展要求，宣傳推介海南自貿區自貿港招商政策，推動產業進園區、實現高質量發展。（海南日報）

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

《湖北》湖北省快遞業月均快遞量破億 國際快遞占比首破1%

湖北省2019年上半年上半年累計完成快遞業務量7.49億件，同比增長30.1%，僅次於河南（8.88億件），位居中部第2位，這是湖北省快遞業上半年月均業務量首次突破1億件，國際快遞業務占比首次突破1%。（湖北日報）

《河南》鄭州今年計劃投資近4億 新改建農村公路130公里

鄭州市計劃投資3.97億元、新改建農村公路130公里，該市已完成投資2.2億元、建成72公里「四好農村路」，佔比56%。目前，鄭州市各縣道日常養護工作均能有序開展，做到清掃保潔到位，路面整潔，路肩、排水、綠化設施齊全。從通客車情況看，該市所有行政村客車通達率為100%，其中班線客運占82.5%，預約客運占17.5%。（鄭州日報）

《山東》山東前7個月外貿同比增長9.3%

青島海關公佈，前7個月，山東外貿進出口總值11477.1億元，同比增長9.3%，增速比高於全國總體5.1個百分點。其中，出口6220.2億元，增長8.2%；進口5256.9億元，增長10.5%。（齊魯網）

《福建》平潭企業開辦「全程網辦」

經過半個月試運行，平潭綜合實驗區市場監督管理局開發的「企業開辦全程網上辦」系統正式上線運行。此次「全程網辦」改革，實現了內資企業開辦營業執照辦理、公章刻制、社保登記的全程「網上辦」、「無紙化」、「零見面」。至此，平潭綜合實驗區成為全省首個實現企業開辦全程網上辦的地區。（福建日報）

▼平潭。（圖／中新社）