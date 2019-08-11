華聞快遞／上半年江西省屬國有重點企業超八成盈利

▲江西省南昌市。（圖／CFP）

《江西》上半年江西省屬國有重點企業超八成盈利

今年上半年，江西全省國有企業主要指標在高基數上繼續保持平穩增長。截至6月底，省屬國有企業實現營業收入2348.4億元（人民幣，下同）、利潤130.6億元、上交稅費109億元，同比分別增長4.5%、5.8%、12.9%。（江西日報）

《重慶》今年上半年重慶財政撥付專項扶貧資金46億元

重慶市財政局消息稱，今年上半年重慶財政撥付專項扶貧資金46億元，統籌整合財政涉農資金85億元，籌集支持易地扶貧搬遷項目的政府債券資金35.5億元，助推我市脫貧攻堅工作。預計今年，市財政專項扶貧資金投入有望比去年增長5個百分點以上。（重慶日報）

《湖南》湖南上半年外商直接投資40.6億 增幅邁入大陸全國八強

2019年上半年，湖南外商直接投資40.6億元，同比增長24.1%，增幅居大陸全國第七位，高出全國平均增幅16.9個百分點。這也是湖南外商直接投資增幅首次邁入全國八強。（長沙晚報）

《福建》福建省級財政分層分類支持創業孵化基地建設

福建省財政廳、人社廳聯合印發《關於進一步加強創業孵化基地建設的通知》，支持各設區市將管理制度健全、平台特色鮮明、孵化效果明顯、發展前景良好的創業大本營、市級創業孵化示範基地，認定為市級創業大本營、市級創業孵化示範基地，並給予一定標準的補助，具體標準由各地確定。（福建日報）

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

《黑龍江》今年黑龍江省城鄉居民醫保人均財政補助新增30元

黑龍江省醫療保障局會同財政廳印發了《關於做好2019年城鄉居民基本醫療保障工作的通知》(以下簡稱《通知》)。明確2019年城鄉居民醫保財政補助標準新增30元，達到每人每年不低於520元。（生活報）

《吉林》中國（長春）秸稈產業博覽會9月8日開幕

本屆秸博會堅持綠色發展理念，以「開創秸稈新時代、共築綠色產業夢」為宗旨，以「智慧創新、產業融合、協同合作、跨界共贏」為主題，為國內秸稈綜合利用相關企事業單位、大學和科研機構搭建展示、交流、合作的平台，破解秸稈綜合利用重點和難點問題。（吉林日報）

《青海》青海首開「國際陸海貿易新通道」鐵海聯運班列

青海省海西州格爾木市察爾汗鐵路站出發，經廣西欽州港至馬來西亞巴生港和斯里蘭卡科倫坡港的貨運列車11日緩緩開出，意味著青海首列至馬來西亞、斯里蘭卡的「國際陸海貿易新通道」鐵海聯運班列正式開通。（中新社）

《甘肅》甘肅省實現縣級公共法律服務平台建設全覆蓋

甘肅全省目前建成公共法律服務中心96個、工作站1372個、工作室13754個，2756名律師、367名基層法律服務工作者擔任村（居）法律顧問，17427個村（居）實現法律顧問全覆蓋。（甘肅日報）

▼甘肅省蘭州市。（圖／CFP）