走進神農架／百米峭壁佈滿「類懸棺」　神秘木箱年創4.4億商機　

▲湖北神農架官門山的「崖壁蜂箱」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／湖北報導

神農架林區內有多處景點，其中，木魚鎮的官門山主打生態旅遊，不僅有古老植物園，還有大熊貓、中華鱘、娃娃魚等珍稀動物。而遊客在離開景區時，只要抬頭便可看到峭壁上佈滿著神秘的木箱，一眼望去，就像是上百個懸棺。不過，這些「類懸棺」其實是蜂箱，當初為了防止黑熊和野豬偷食才架設在峭壁上。

懸棺是中國古代南方處理屍體的一種方式，由於「彌高者為貴」，棺葬一般是貴族所使用。與懸棺不同，「崖壁蜂箱」的實際體積小很多，只不過，因為架設在峭壁上，行人抬頭猛然一看，真的和懸棺極為相似。

▲蜂箱全靠人工在岩壁上打洞、固定。（圖／記者曾俊豪攝）

據導遊介紹，神農架由於生態良好，常有野獸出沒，養蜂人將蜂箱懸掛在懸崖上，一開始是為了防止黑熊和野豬偷食，沒想到久而久之，「崖壁蜂箱」成為官門山的一道獨特景觀，記者初步估算，峭壁以及懸崖底部的蜂箱，數量至少超過700個。

《楚天都市報》曾採訪當地的蜂農，他指出，「熊出沒」多半代表該地區生態良好，但對蜂農來說，偷襲蜂箱的黑熊卻像是敵人，這些黑熊通常半夜出現，「抓住蜂箱往懷裡一放，把蜂蜜抓出來就往嘴裡塞，有時候還直接把蜂箱抱走，一個蜂箱大概有5公斤的蜂蜜，經過黑熊狂吃後，這箱蜂蜜基本就廢了。」

▲「崖壁蜂箱」是為了躲避黑熊與野豬破壞。（圖／記者曾俊豪攝）

於是，蜂農們絞盡腦汁，想出抬高懸崖底部蜂箱的方法，他們確認好放蜂箱的位置後，便在崖壁上打洞，放進鋼筋，再用水泥將其牢牢固定在岩壁上，之後在鋼筋上放一塊石板，把蜂箱放在石板上，用鐵絲固定住就完工。

不過，即使躲過黑熊的攻擊，越裝越高的「崖壁蜂箱」也增加蜂農工作的危險性，不時傳出有人在「割蜜」時不慎失足，從而失去性命。

神農架林區是中國大陸第五個國家級中華蜜蜂保護區，全區擁有各類植物3700多種，野生蜜源植物達540多種，豐富的植被與蜜蜂之間可以說形成完美生態體系。目前，神農架林區蜂蜜產量達300多噸，透過當地大健康產業的推動，「蜂產品」產值超過人民幣1億元，約新台幣4.4億。

▲▼神農架「蜂產品」年產值達新台幣4.4億元。（圖／記者曾俊豪攝）