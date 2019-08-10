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相互照亮取代較量！　陸副外長訪日籲：共同發光發熱

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▲大陸外交部副部長樂玉成訪問日本。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部副部長樂玉成訪問日本。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

中美貿易紛爭陷入膠著，位於東亞的日韓兩國也因貿易摩擦而引發對立形勢，同處風暴下的中日兩國關係卻日漸緊密。大陸外交部副外長樂玉成近日訪問日本表示，雙方不應相互較量，而要相互照亮，共同發光發熱，為動盪不定的世界注入更多穩定性和正能量。

《中新網》報導，外交部副部長樂玉成8日至9日訪問日本，在東京分別會見日本外相河野太郎、國家安全保障局長谷內正太郎、自民黨幹事長二階俊博和前首相福田康夫，並與日本知名專家學者座談。

報導稱，樂玉成在上述活動結束後表示，當今世界正處於百年未有之大變局，既面臨重要發展機遇，同時不確定、不穩定性仍很突出。中日兩國作為世界第二、第三大經濟體，需要進一步加強合作，共同應對挑戰。

▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／翻攝大陸外交部）

樂玉成認為，中日邦交正常化40多年來的風雨歷程表明，中日和則兩利、合則兩利，對抗不符合雙方利益，「雙方不應相互較量，而要相互照亮，共同發光發熱，為動盪不定的世界注入更多穩定性和正能量。」

樂玉成此前與日本外相河野太郎會見時提到，習近平主席同安倍首相在G20大阪峰會期間舉行會晤，就構建契合新時代要求的中日關係達成十點重要共識，指明下一階段兩國關係發展方向，「我此次訪日重啟中日戰略對話，重點落實兩國領導人共識，推動兩國進一步加強溝通、增進互信、促進合作。」

日本外相河野太郎則回應，日方期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，願同中方一道做好籌畫，確保訪問取得圓滿成功，日方願同中方在各領域加強交流合作，肩並肩應對全球性挑戰。

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關鍵字：陸外交部,日本,貿易,樂玉成,特派現場

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