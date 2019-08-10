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周末4場「反修例」遊行　港警全數「反對」　僅批准維園集會

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▲香港5日多區爆發警民衝突。（圖／路透社）

▲香港5日多區爆發警民衝突。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港修訂逃犯條例引發的遊行抗爭及不合作運動持續在街頭上演，今（10）日預定的大埔、黃大仙遊行，及明（11）日的港島東、深水埗遊行皆遭警方反對，只同意11日在維園集會。儘管前述4場遊行都未獲取港警的「不反對通知書」，民間預料遊行仍會有民眾「自發性」參與。

▲▼香港反送中示威，警方用催淚彈驅趕。（圖／路透社）

▲香港反修例示威，警方用催淚彈驅趕。（圖／路透社）

《香港01》報導，由「好鄰社北區教會」計劃發起「讓民意走出連儂隧道」的遊行，原定10日由大埔頭巴士總站遊行至廣福道投注站。不過，由於警方發出「反對通知書」，發起人陳凱興上訴後亦被駁回，陳凱興宣佈取消遊行。

「810光復黃大仙遊行」原定下午在摩士公園集合，再遊行至黃大仙廣場，遊行目的為向警方屢次於該區施放催淚彈表達不滿，聲討警權過大及濫捕情況等。籌委會接到警方的反對通合書後，因對上訴機制極不信任，故將不就遊行及集會申請作出上訴，呼籲市民支持並參與8月份其他集會或遊行。

「港島東遊行」原定11日下午1時在維園集合，其後遊行至北角渣華道遊樂場。警方稱基於有需要維護公共安全、公共秩序及保護他人的權利及自由等理由，僅批准在維園集會，反對由維園至北角渣華道遊樂場的遊行，同時禁止發起人在終點渣華道遊樂場舉行集會。

至於同樣在11日下午舉辦的深水埗遊行，路線由楓樹街球場至深水埗運動場，但被警方發出反對通知書。反對通知書稱，自6月起多個遊行集會結束後，附近一帶均發生堵路及縱火等事件，而深水埗共有兩間警署、一個行動基地及設施遭嚴重衝擊及破壞，倘周日再於附近地區集會遊行，警方有理由相信「類似衝擊及破壞情況再次發生」。

▲香港市民發起的「守護孩子未來」親子遊行集會。（圖／路透社）

▲香港市民發起的「守護孩子未來」親子遊行集會。（圖／路透社）

據了解，由逾百香港市民發起的「守護孩子未來」親子遊行集會則獲警方不反對通知書，按原計畫舉行，遊行人士由愛丁堡廣場出發，圍繞龍和道兩邊，步行至政府總部，沿途高喊「特首講大話，小心甩大牙」、「政府好懶惰、市民好難過 」等口號。
 

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關鍵字：香港,逃犯條例,修例,遊行,特派現場

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