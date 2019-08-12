走進神農架／神農氏在此搭架採藥　野人、金絲猴成旅遊賣點

▲湖北神農架因神農氏在此搭架採藥而得名。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／湖北報導

神農架林區位在湖北省西北部，因神農氏在此搭架採藥而得名，這裡也是中國大陸唯一以「林區」命名的行政區，全區面積3253平方公里，其中有91％被森林覆蓋。當地除了豐富的森林資源，神出鬼沒的野人以及國寶金絲猴也是遊客到此探秘的原因。

神農架位於北緯31度，這條緯線充滿神秘色彩，像是埃及金字塔、百慕達三角洲等都與北緯31度有著緊密的關係。神農架林區副區長沈紹平受訪時提到，「神農架擁有全球中緯度地區保存最為完好的原始林區，具備極高的旅遊價值，適合遊客居住、療養。」

▲神農架全區森林覆蓋率超過91%。（圖／記者曾俊豪攝）

不僅有「綠色寶庫」的先天優勢，神農架的中草藥資源也十分豐富，全區共有維管束植物2641種，可入藥的達2023種。此外，這裡的動物種類數量眾多，有1053種，其中金絲猴、金雕等73種動物被列為大陸國家重點保護動物名錄，金絲猴還和熊貓一樣是「國家1級保護動物」。

在所有旅遊資源中，「野人傳說」一直是神農架的「主打」。野人也被稱為雪人、大腳怪，相傳在1950年代以來，當地便陸續出現有人目睹野人的蹤跡。中國科學院甚至從1977年開始對神農架「人形動物」進行科學考察和研究，只不過一直以來都沒有過與人形動物的「正面接觸」。

▲神農架的野人傳說已流傳許久。（圖／記者曾俊豪攝）

只不過，擁有豐富自然資源的神農架，其知名度和九寨溝與張家界相比仍有進步空間，最大原因是交通。目前要前往當地，最方便的路線是搭乘飛機前往宜昌，之後再開車進入林區，和其他發展成熟的景區相比，仍有很大的進步空間。

大陸常說「要想富、先修路」，當地政府也改善交通著手，希望推動旅遊發展，除了開通武漢、西安、重慶、鄭州等地到神農架的旅遊直通車，「鄭萬高鐵」與「保神高速」通車後，將可大大解決過往遊客前往當地旅遊的不便。

沈紹平指出，2018年全區實現地區生產總值人民幣28億元，增長10.1%；接待遊客1590萬人次，增加20.1%；旅遊經濟總收入人民幣57.3億元，增長20.3%，「從台灣到神農架觀光旅遊也逐漸熱絡，突破萬人大關。」

▲野人洞因有人目擊野人出沒而發展成為景點。（圖／記者曾俊豪攝）