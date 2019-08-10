建制派「全民撐警」　香港福建社團誓師：以暴制亂、反獨保家

▲香港福建社團聯會10日舉行誓師大會。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞臉書）

記者魏有德／綜合報導

「守護香港大聯盟」今（10）日發起「全民撐警日」，呼籲支持者到中區警署、觀塘警署及葵涌警署聲援警察。港媒報導，前來聲援警察的民眾手持大陸五星旗在警署外，馬路旁則有許多身穿藍衣的「護旗手」。此外，香港福建社團也於下午發起「以暴制亂、反獨保家」誓師大會，與反修例群眾戶別苗頭。

▲「守護香港大聯盟」發起全民撐警日。（圖／翻攝中新網）

《香港01》報導，由建制派成立的「守護香港大聯盟」發起「全民撐警日」，呼籲支持者到3間警署聲援警察，第一站是中區警署，數以百人輪流向警察送上心意卡、餅乾、水果、蛋和水。





▲「守護香港大聯盟」至三間警署外遞送心意卡及物資。（圖／翻攝中新網）

守護香港大聯盟召集人、大陸全國政協委員黃英豪認為，警察身穿全副裝備下連日當值是非常辛苦，而且香港未有辱警法，他們受到挑釁和侮辱，但表現相當文明、按法律執行職務。

在香港中資銀行工作的李小姐表示，撐警是因為她是中國人，而且警察「忍辱負重、恪盡職守」，她覺得非常感動。被問及反修例示威者訴求，李小姐認為事情已經「走樣」，變成一種「解脫」，暴力行為愈來愈多。

▲香港福建社團聯會。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞臉書）

香港10日下午雖未批准遊行，仍有不少民眾自發性前往原遊行路線，與此同時，香港福建社團聯會舉辦「以暴制亂、反獨保家」誓師大會，由旅居香港的福建各地同鄉會代表輪流上台發言。

網傳近日大陸網民號召前往香港「清除垃圾、教育廢青」，並標註了「福建志願者」，對此，大陸全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好表示，社團與事件無關，「假如暴徒衝擊社團，鄉親們的事他『好難講』。」

