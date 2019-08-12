民進黨發言人添新血：吳濬彥、薛呈懿　魏廷朝女兒接客家部主任

▲民進黨社團部主任吳濬彥轉任民進黨發言人。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉12日中午將正式公布新一波黨務人事，包括：兩位新發言人的職務分別由民進黨社團部主任吳濬彥、前宜蘭縣議員薛呈懿擔任，另外，政治受難者魏廷朝的女兒魏筠則接掌民進黨客家部主任。

自民進黨2018九合一大選潰敗後，黨主席卓榮泰在上任，委任羅文嘉擔任秘書長最重要工作就是要進行黨內的改革，並且從團隊改造開始著手，要換上全新風貌。

在羅文嘉堅定支持下，民進黨先是找來太陽花領袖林飛帆擔任黨的副秘書長，象徵黨內注入年輕新血，而12日民進黨也將由林飛帆親自主持記者會，正式宣布三位新幹部的人事案。

吳濬彥過去是太陽花學運的一員，因外型俊俏神似國民黨立委蔣萬安，被稱為「台獨蔣萬安」，過去在勞基法修法期間，他也有向民進黨展開抗爭，不過在今年3月時，他選擇加入民進黨，並擔任社團部主任。

另外，薛呈懿也太陽花學運成員，在2014年返鄉參選宜蘭縣議員，以25歲當選全國最年輕議員；不過，在2018年參選羅東鎮長時不幸失利，今年4月份被民進黨找來，做專員工作。

至於接掌客家部主任的魏筠，她是知名政治受難者魏廷朝的女兒。魏廷朝過去與前總統府資政彭明敏等人，都是「台灣人民自救運動宣言」起草者，但也因此遭捕判刑，三度入獄，牢獄超過17年。

▼薛呈懿。（圖／記者游芳男攝，下同）

