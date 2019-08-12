快訊／侯友宜當面洗臉蔡英文「拜神」：我做事妳拜妳的廟

▲蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／新北報導

新北市長侯友宜12日陪同總統蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」，在致詞時猶如「撿到槍」，除了強調自己積極拚市政外，當場重砲轟蔡英文「拜廟」，認為對選民的承諾是態度，解決問題是勇氣，甚至鞠躬懇求中央協助。

在高雄市長韓國瑜甫當選市長僅半年，就成為2020年國民黨總統提名人，被認為是「落跑市長」；反觀新北市長侯友宜則不涉入政治紛擾，而是把焦點放在新北市政，12日上午陪同蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」時，就重砲轟中央，爭取中央的大力協助。

侯友宜致詞時語調激昂，向蔡英文說，神明要拜，人在做天在看，是人都要做事情，「昨天很不好意思，我做我的事，妳拜你的廟」；他強調，新北仰賴中央給他滿滿的支持，「我當選沒有講過謙卑，但重點要做事！」

侯友宜說，對於選民的承諾，是一種態度，希望她可以記得，解決問題是一種勇氣，並且放話在新北市可是有上千位的里長，具有相當程度的基層民意，「我們用行動跟基層連在一起。他甚至直接離開演說講台，直接向蔡英文鞠躬，懇求中央的支援。最後他說，拜託蔡英文可以一起來合作，「很冒昧，昨天沒有陪妳拜廟，但拚建設我陪妳！」

對此，蔡英文致詞時則說，她曾經是新北市的候選人，自己也是新北市民，作為總統會盡所能，讓市政如期的來執行，她了解新北市民對於交通建設的期待，所以希望中央在非常侷限的預算中，找到預算空間，「因此在執政時，才規劃前瞻基礎建設，其中很大部分是軌道建設。」

至於拜神一事，蔡英文向侯友宜說，宮廟是民眾聚集的地方，國家的事情拜神之餘，可以跟民眾報告說政府做了什麼事情，也需要跟人民報告做了什麼事情。