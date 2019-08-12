陸客也歡迎？全球首創「來去總統府住一晚」開始報名　展現台灣開放精神



▲全球首創的「來去總統府住一晚」國際完整版宣傳影片。（影／中華文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

全球首創的「來去總統府住一晚」於今（8/12）日起至31日開放報名！為了讓更多國際旅客認識台灣的友善、開放，特別邀請國外觀光客體驗入住「真港的總統套房」，蔡英文總統更在宣傳片中親自敞開大門。這不但是世界創舉，也是台灣過去幾十年來，首次由總統親自代言並參與拍攝國際觀光宣傳影片的活動。活動邀請了社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑3位擔任評選委員，將選出10組（每組2人）國際旅客來體驗，最快在10月接待第一組貴賓！



▲台灣是「世界唯一開放總統府讓國際旅人住宿」的國家。（圖／總統府網站）

「來去總統府住一晚」活動由中華文化總會偕同總統府、觀光局舉辦，邀請旅遊作家CC謝昕璇擔任宣傳大使，今(8/12)正式公布活動官網成立，詳載報名機制與申請辦法，並發布國際宣傳影片，向世界招手，邀請熱愛台灣的外國朋友，免費體驗在中華民國台灣總統府夜宿一晚。

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總統府發言人張惇涵提到，今年適逢總統府建築百年，自蔡英文上任後就推動許多關於「開放總統府」的活動，例如讓民眾參觀，還有先前的總統府音樂會⋯等，此次活動更是全球首創，讓我們成了「世界唯一開放總統府讓國際旅人住宿的國家」。

▲▼提供國際旅人體驗入住的房間，是由「備勤室」整理的14坪大房間（圖／翻攝自Spend a night 模擬示意圖）



張惇涵也進一步說明，目前提供國際旅人體驗入住的房間，是由「備勤室」整理出的14坪大房間，可供一組（2人）入住，屆時總共邀請10組輪流體驗。總統府將會安排「小管家」從機場接送開始服務，當然入住後也必須配合總統府的各項安全規定，例如晚間10點至清晨5點禁止進出，而早上醒來可以參與「升旗典禮」，還能在總統府內吃早餐。

而目前房間尚在整理中，最快8月底整理好，如果順利，活動可能在10月開始接待第一組國際旅客。至於如果中國大陸旅客來報名是否會接受？張惇涵回應，歡迎「所有的外國旅客」來報名。



▲「來去總統府住一晚」由蔡英文總統親自敞開總統府大門。（圖／截自「來去總統府住一晚」前導影片）

交通部觀光局副局長張錫聰也提到，台灣是全球最友善的國家，還開放總統府入住，更是展現友善態度、友善之心，此次活動的宣傳影片特別由蔡英文總統入鏡，而過去20到30多年來的國際觀光宣傳影片都是藝人亮相，這也是首次總統願意代言並拍攝活動宣傳影片。



▲總統府將會安排「小管家」從機場接送開始服務，隔日早上能參加升旗典禮，也能在總統府內享用早餐。（圖／翻攝自Spend a night）



▲全球首創的「來去總統府住一晚」今8/12日正式啟動報名！由左至右：交通部觀光局副局長張錫聰、總統府發言人張惇涵、文化總會副秘書長李厚慶。（圖／記者林育綾攝）



文化總會副秘書長李厚慶說明「來去總統府住一晚」報名網站，國際旅客除了要自我介紹、說明為什麼想來台灣，還要拍攝一段影片，風格不拘，報名時間自即日起至8月31日止，歡迎大家推薦給外國朋友來爭取。



▲「來去總統府住一晚」由3位擔任評選委員，由右至左：社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑。（圖／記者林育綾攝）

而此活動將由社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑3位擔任評選委員，其中吳鳳早已認為自己是台灣人，也拿到了台灣身分證，他提到每回有外國朋友來訪，都對他驚呼「這裡太安全、太舒服、太方便了吧！」也再三說「一定要再來台灣！」

吳鳳提到，台灣的每個角落有不同特色、文化，包括客家、閩南、原住民⋯等，他讚嘆一個島嶼裡有這麼多文化，是很少見的事，而且在1個多小時內的交通時程，就能抵達欣賞瀑布、高山等不同的美景，台灣真的是相當特別又美麗的地方。

至於3位評選委員會如何評選？詹偉雄老師看重身體力行宣傳的魅力，而吳鳳和許傑則看重「影響力」和創意。

「來去總統府住一晚」報名或查詢詳情活動網址：http://www.nightattaiwan.tw



▲「來去總統府住一晚」8/12-31日開放報名，最快10月開始接待第一組國際旅客！（圖／記者林育綾攝）