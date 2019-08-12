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雲端最前線／ET民調/「郭柯王」聯盟支持度33.9% 勝韓5.8%、蔡4.6%

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新聞節目中心／綜合報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果郭台銘、柯文哲、王金平3人合組白色力量聯盟競選2020總統，三人合體支持度將達33.9%，不但比蔡英文的29.3%支持度多4.6%，也比韓國瑜的28.1%支持度多5.8%。這個結果在傳出郭陣營只要民調到八月底都還領先韓5%以上，郭董就會投入總統大選的訊息後出現，就像是吹響「郭柯王聯盟」反攻的集結號。對此議題，《雲端最前線》12日邀請永齡基金會執行長劉宥彤、台藝大廣電系教授賴祥蔚、北大行政系兼任教師侯漢君、資深媒體人黃創夏與主持人楊文嘉深入討論。

根據《ETtoday新聞雲》10日公布最新民調結果顯示，如果郭台銘、柯文哲、王金平3人合組白色力量聯盟競選2020總統，三人合體支持度將達33.9％，領先蔡英文的29.3％、韓國瑜的28.1％，領先幅度有4％以上，都不支持則有7.1％，其他是1.5％。

▲▼蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday攝影中心攝）

假使郭台銘、柯文哲及王金平最後都沒有參選總統，僅剩藍綠2位主要候選人的情況下，蔡英文以37.8%的支持度，領先韓國瑜的32.8%，領先幅度有5個百分點。相較於前次7月29日的調查結果，蔡英文支持度從39.0%略降1.2%，而韓國瑜支持度更從38.9%下跌6.1%，因此使兩人差距再度拉大。

另外，對於郭柯王未來是否會面？柯文哲11日受訪時表示，「既然大家都這麼關心，也許應該找個時間，有關的人員都全部坐下一起談一談」。至於會面時間，他僅表示，三個人都是大忙人，給三方的幕僚去安排，時間、地點以及要談什麼，大家先想一下。對此議題，《雲端最前線》12日邀請永齡基金會執行長劉宥彤、台藝大廣電系教授賴祥蔚、北大行政系兼任教師侯漢君、資深媒體人黃創夏與主持人楊文嘉深入討論。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,楊文嘉,蔡英文,郭台銘,王金平,柯文哲

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