蔡英文談經濟成長率奪「四小龍之首」　費鴻泰：不能只看季成長率





▲費鴻泰在選區各里參加中元普渡活動。（圖／翻攝自費鴻泰臉書粉專）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

針對總統蔡英文1日在臉書上提到，台灣第二季經濟成長率贏過韓國、香港、新加坡，勇奪亞洲四小龍第一名，立委費鴻泰11日在臉書上表示，很多鄉親跟他說，蔡英文只用第二季台灣經濟成長率，就自許是「冠軍」，讓人民無法信服。

費鴻泰說，他這周末在選區各里參加中元普渡活動，被很多鄉親告知，蔡政府只用第二季台灣經濟成長率，就自許台灣經濟成長是亞洲盃「冠軍」，真是無法讓人民信服，也難怪蔡英文日前遭陳水扁吐嘈，實在讓人民對經濟發展無感。

費鴻泰引述前總統陳水扁日前的言論，蔡英文沒有說新加坡、香港、韓國的國民所得都在台灣之上，且我國今年全年成長率行政院主計總處預估2.19%，蔡執政4年平均的GDP不會超過2.5%，比前總統馬英九8年平均2.8%，前總統陳水扁執政8年平均4.8、4.9%都低，「蔡英文的施政成果，連陳水扁都看不下去！」某些人用政治意識形態去抵制某家被迫表態的民間企業，就能解決兩岸問題和經濟上的困境嗎？只不過是為難加盟業者跟旗下員工罷了。

費鴻泰強調，蔡英文光講數字跟意識形態，卻忽略人民感受。一芳水果茶的加盟業者刊文力挺「一中」，遭國內網友揚言封殺。總統蔡英文10日在高雄受訪時說，這類事情的根源在大陸當局，中國政治介入商業、經貿是「害人害己」，呼籲大陸及時收手。蔡英文這種呼籲方式，是否對我國未來經濟發展有幫助？「答案在今年下半年，很快就見分曉。」