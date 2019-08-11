影／柯文哲走訪台南變人形立牌　自曝「這件事」跟韓國瑜有共識！

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柯文哲走訪台南變人形立牌　自曝「拍照」跟韓國瑜有共識！

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記者李唯甄、洪正達／台南報導

台北市長柯文哲到台南騎單車、參訪宮廟，獲得熱烈歡迎，現場也開放柯粉上前跟柯文哲合照，只是「阿北」大熱天下剛騎完車，神情似乎有點疲憊，面對長長的拍照人龍，幾乎是一號表情。記者問到「騎車跟拍照哪個比較累？」，柯P立刻發揮醫生本色說，「照相有問題的是視網膜」。

▲▼0811_柯文哲_台南_騎單車 。（圖／記者洪正達攝）

▲柯粉們齊抓頭，柯文哲「耍傲嬌」不願配合。（圖／記者洪正達攝）

柯文哲11日行程來到台南，從早上9點多開始騎單車、走訪數十間宮廟，並在起點和終點站開放跟柯粉合照，吸引長長「貪食蛇」人龍搶著跟阿北同框；只是台南今天出現大太陽，天氣相當悶熱，柯文哲來到最後一站時似乎略顯疲態，跟柯粉拍照時表情幾乎沒太多變化；最後志工大合照時，大家紛紛擺出柯文哲的招牌「抓頭Pose」，但阿北不願配合、反而傲嬌的把手交叉疊在胸前，場面相當逗趣。

▲▼柯文哲透露拍照最大的問題是「視網膜」。（圖／記者洪正達攝）

▲柯文哲透露拍照最大的問題是「視網膜」。（圖／記者洪正達攝）

記者現場問柯文哲「騎車跟拍照哪個比較累？」，柯文哲說，拍照有問題的地方在「視網膜」，正好柯文哲的昔日戰友、高雄市長韓國瑜日前才表示「閃光燈一直對著（眼睛）照、誰都會不舒服」，看來拍照這件事也成為兩人近期以來難得的共識。

柯文哲提到，台南古蹟很多，「隨便走一間廟宇都是三百年起跳，歷史文化相當多」，很適合發展深度文化旅遊。值得一提的是，曾跟蔣渭水共同創立台灣民眾黨的創黨委員陳逢源，其後代今天也特地送上照片給柯文哲，「祝他成立的台灣民眾黨能夠成功」。

▲▼柯文哲到台南跟柯粉一起騎單車。（圖／記者洪正達攝）

▲台灣民眾黨創黨委員陳逢源的後代送上照片給柯文哲表達支持。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：台北市長,柯文哲,柯粉,蔣渭水,台灣民眾黨,抓頭,拍照,韓國瑜

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