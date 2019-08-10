旅遊作家批桃機免稅店深夜如「遮羞布」　林佳龍：請桃機改善

▲針對知名旅遊作家船橋彰批評桃機免稅店深夜蓋上布幔如同遮羞布，桃機已作出改善回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名旅遊作家船橋彰本月7日在其臉書上傳桃園機場深夜整條免稅店以布幔蓋著的照片，直言「半夜的機場一樣是國門，不是南瓜馬車，真的很難看！」直接tag交通部長林佳龍，未料，林佳龍回應「已請桃機公司改善」；桃機公司10日指出，為落實美化作業，已協調所有商家配合辦理改善，第一航廈部分店面完成美化，預計8月底前可達70%店家美化之目標。

旅遊作家船橋彰8月7日深夜在個人臉書貼文，指「半夜的機場一樣是國門，不是南瓜馬車，真的很難看！報告部長 林佳龍」，同時附上第一航廈免稅店蓋上布幔照片，有網友留言直呼場景宛如「鬼屋！」、「生命禮儀館」….，結果林佳龍親自在其臉書上留言：「一早同仁告訴我，已請桃機公司改善，感謝提醒。」

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針對桃機第一航廈免稅店打烊後使用布幔有礙觀瞻遭旅遊作家批評，桃機公司10日指出，桃機過去少有紅眼航班，管制區內深夜亦甚少有旅客進出，免稅商店打烊後僅以布幕遮蓋，並於次日營業前完成開店作業，但近年因紅眼航班增多，深夜時段入出境之旅客量大幅增加，桃機公司已要求商業服務設施與店家盡可能於該時段提供旅客服務，已要求所有店家應加強門面美化作業。

▲知名旅遊作家船橋彰日前在臉書上傳桃機航廈深夜免稅店蓋上布幔如同遮羞布。（圖／翻攝自船橋張臉書）

桃機公司表示，為落實美化作業，桃機公司已於今年新合約第1季商業服務設施履約會議，協調所有店家配合辦理改善作業，第一航廈已有部分店面完成美化，預計可於8月底前達成70%店家之店面美化，但部分國際精品店面美化因需與業者溝通製作符合品牌意象設計，將設計完成後一併進行店面美化，第二航廈免稅店因進行大規模整修，將配合修一併進行店面美化。

另外，除管制區免稅商店外，為維持桃園機場航廈整體美觀，管制區外之台灣銀行、第一航廈三樓出境大廳新東陽店面都已完成相關美化，航廈其他店家之美化工程亦陸續規劃設計施作中。

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