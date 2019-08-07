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陸客來台卡關新解方！　林佳龍：研議「陸客第三方入境免簽」

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▲▼民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會,交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部長林佳龍表示，「陸客經第三方入境來台免簽」已經納入研議。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

中國大陸自8月起停發陸客來台自由行通行證，影響台灣觀光產業，交通部長林佳龍7日受訪指出，「陸客經第三方入境來台免簽」已經納入研議，政府也會持續透過擴大國旅秋冬遊以及加強國際觀光客宣傳來減少衝擊。

林佳龍7日赴台東進行巡查行程，針對有業者建議，政府應該對大陸高端遊客開放第三方入境免簽，林佳龍回應，已經納入研議。他說，除陸客外，像一些東南亞國家旅客，如果有到過歐美日韓或是新加坡等這些在入境上有很嚴格標準的國家，有這樣的簽證相關資料，我們可以更放鬆標準，讓他們來台灣。

請繼續往下閱讀...

▲▼陸客,陸客來台,陸客團,陸客旅遊,觀光團,觀光客。（圖／記者張一中攝）

▲中國大陸自8月起停發陸客來台自由行通行證，衝擊台灣觀光產業。（圖／記者張一中攝）

林佳龍也說，在這幾年的努力下，陸客來台佔比降低，旅客結構比較健康，這次是對台灣觀光旅宿業的全面體檢，他強調，觀光業一定要多元化、分散風險。

至於在救急部分，林佳龍說，政府一方面擴大國旅秋冬遊，另方面也會對國際觀光客有一系列宣傳計畫，目前也有研議觀光旅宿業的紓困救急方案，有跟行政院建議跨部會討論，例如飯店融資貸款、租稅減免等方式一併來幫忙大家，減少損害。

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關鍵字：陸客,陸客限縮,林佳龍,交通部,觀光,來台旅客

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