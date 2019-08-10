網友見面好猴急！說看夜景沒到就硬上　瘦男辯：她比我大隻

▲黃姓男子前年9月約女網友見面，竟載到山上步道硬上挨告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子前年9月間與女網友相約見面，佯稱想去看夜景，載女網友到五酒桶山上，猴急的黃男竟在上山步道上硬上性侵，女網友事後提告黃男違反其意願性侵，未戴套還射在她身上；黃男辯稱以為女網友害羞才拉上山，辯護人稱，男女體型相差太大，女網友聲稱被硬拉上山，且事後還送她回家並不合理；地院認為男女體型本有差異，審理後依強制性交判黃男3年6個月。

檢警調查，21歲黃姓男子透過臉書認識女網友，2017年9月5日晚間8時許與女網友相約見面，隨後以看夜景為由，騎車載其到附近的五酒桶山登山步道，結果2人才走到一半山路，黃男見四下無人，先在步道上對女網友襲胸四處撫摸，隨即強脫褲子硬上性侵得逞。

女網友事後提告指稱，當天黃男載她到五酒桶山，沿途對她毛手毛腳，一直要強拉她上山，最後坐在水泥步道上看夜景，結果向她襲胸、撫摸私處，先用手指插入其陰道，她曾大聲反抗「可以不要這樣嘛？」但黃堅持說很想要，後來直接跨坐到她身上，掏出生殖器性侵硬插入其陰道，最後沒有戴保險套直接射在她身上，整個過程都違反其意願。

女網友還說，案發後現場沒有其他人經過，自己被黃男性侵嚇到不知該怎麼辦，身為女生不知如何向路人說被性侵的事，黃男載她回家後立刻向朋友哭訴，隔天到醫院驗傷。

黃男則辯稱，剛開始女子沒反抗，還以為她害羞不好意思；辯護人指稱，女子體型比黃男要高大，若她不願意怎會和黃男一起上山走步道？黃怎麼可能把她拖到山上步道上，過程中女子為何不呼救？兩人性交後，女網友還讓黃男載送回家，並不符合常理。

地院查出，黃事後曾傳訊息給女網友「寶貝，你會不會不理我」，女則回「你這樣對嗎？」「我是真的很擔心我自己」、「我當下真的差點抓狂」，女網友顯然是對於被性侵後感到氣憤。

地院認為，有關黃男辯護人指稱，女子體型比黃男壯部分，女子年紀尚輕，黃男已是成年人，男女生理上具有差異，不能因女子比黃男壯碩，斷定她有能力抵抗，且她隻身在野外遭侵害，驚慌失措不知如何自保情況並非沒有，且女網友在偵查、審理期間證述均相符，沒有矛盾應可採信，黃男與初次見面女網友，僅為滿足自身性慾，造成女網友心理創傷，犯後還否認狡辯並無悔意，地院審理後依強制性交罪判處有期徒刑3年6個月，本案還可上訴。

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