劉櫂豪爭取南迴線車站改善　林佳龍允諾編列7億元啟動規劃

▲交通部長林佳龍（中）視察知本車站。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

立委劉櫂豪7日與交通部林佳龍部長、鐵道局伍勝園副局長前往知本車站視察月台及無障礙設施改善情形，同時就台東地區南迴線各車站站體改善整體規劃做簡報，劉櫂豪強調南迴線車站的站體改善應比照過去花東車站效能改善計畫，依據地方特色，做審慎的評估及深度設計，使每個站都能成為具有特色的觀光景點。林佳龍允諾交通部將編列7億元分4年辦理，今年先行做規劃，期讓東部沿線的車站都能有不同特色，成為遊客新的打卡景觀。

劉櫂豪說明，今年4月在立法交通委員會質詢王國材政務次長時，要求鐵道局正在辦理的南迴鐵路電氣化計畫應納入南迴沿線各車站站體改善，方能提供旅客更好的運輸服務，同時促進當地的觀光及相關產業發展。

6月份並邀集鐵道局召開「南迴各車站站體及設施改善規劃研商會議」，會後決議南迴線車站既有老舊站體需辦理耐震評估安全補強，所需費用甚高，倘各車站僅辦理補強及外觀美化，不符經濟效益，因此期能比照花東車站效能改善計畫，考量引進地方特色，做縝密的評估及深度設計，重新改善南迴線各車站。

交通部長林佳龍允諾南迴線各車站站體設施改善以不影響南迴計畫期程，另立建設計畫比照花東效能案辦理。林佳龍當場宣布將編列7億元分4年期從明年度開始，今年將先辦理規劃評估。

劉櫂豪表示，交通部過去執行花東車站效能提昇計畫，以池上及台東車站為例，池上車站以穀倉為設計意向，將田園景致及農村意向呈現出來，而台東車站以海洋文化為設計理念，並且反映出多元族群共生共存的和諧性，這些車站完成後，都立即成為遊客觀光旅遊打卡拍照的景點。因此劉櫂豪期待南迴沿線車站，也能透過重新的改造，賦予車站新的生命，同時也能促進當地的產業發展。

劉櫂豪與林佳龍視察知本車站月台及相關設施改善，尤其劉櫂豪一再關切的無障礙設施辦理情形，鐵道局簡報相關進度，說明目前配合月台延伸工程整體進度，第1月台及站房電梯預定於今年11月20日啟用，而第2月台電梯將於明年5月14日啟用，屆時必提提昇知本車站的服務品質，提供旅客舒適便利的運輸服務。