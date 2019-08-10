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另類地震魚現身石門水庫　漁民捕獲「黃金大頭鰱」30年頭一次

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▲8月8日當天石門水庫漁民張文田（右）以定置網捕獲一尾黃金大頭鰱，友　人均嘖嘖稱奇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲8月8日地牛翻身當天石門水庫漁民張文田（右）以定置網捕獲一尾黃金大頭鰱，友人均嘖嘖稱奇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

8月8日父親節地牛翻身當天，石門水庫漁民張文田放置定置網捕魚，沒多久收網時竟發現一尾金黃色的大頭鰱夾雜在其他魚群當中，張非常訝異，這次是他在水庫30餘年來首次捕獲的黃金大頭鰱，當地老一輩漁民都嘖嘖稱奇，認為是被當天地牛翻身給震出的，認為是個好兆頭！

張文田指出，這尾黃金大頭鰱體長約75公分、重達12台斤，在一般大頭鰱體型中並不算特殊，但黃金大頭鰱卻是他在石門水庫捕魚30餘年來首次捕獲，不過因在定置網中被捕獲，打撈上岸時魚體已有些受傷，他放在魚缸裡最多只能放個2-3天，但已吸引許多遊客與漁民爭睹。

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▲石門水庫漁民張文田8日捕獲黃金大頭鰱與一般正常黑色大頭鰱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫漁民張文田8日捕獲黃金大頭鰱與一般正常黑色大頭鰱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不少遊客都爭相與黃金大頭鰱拍照，張文田也不吝惜展示直說：「這是他在水庫捕撈的第一尾黃金大頭鰱，當天有地震，又在風雨中的寧靜前捕獲，所以覺得應該與地震有關連。」不少老一輩漁民都說，黃金大頭鰱應該是變異種，因為稀少所有顯得特別珍貴，由於是地牛翻身當天被抓，大家都認為應該是另類地震魚吧。

鰱魚學名是「鱅魚」，又名花鰱或大頭魚，屬於淡水高價值魚類，原產自中國，主要棲息在江河水庫、湖泊中上層，屬於濾食性，以細密的鰓耙濾食浮遊動物，性情溫和，大頭鰱具有洄游習性，平時多生活在一定流速水中，可以把水濾掉，吃進藻類與浮游生物，是水庫中有名的清道夫，因頭部比例很大，才被稱為「大頭鏈」，魚類專家說黃金大頭鰱應該是白化結果。

捕獲黃金大頭鰱並不多見，2015年11月18日間日月潭曾有黃姓漁民捕獲30台斤重的黃金大頭鰱、去年11月19日月潭魏姓漁民也捕獲1尾28台斤重的黃金大頭鰱，曾引發漁民與網友熱烈討論；同年2月間在大陸安徽省，也有漁民捕獲同樣顏色大頭鰱，在當地也造成轟動，捕獲的黃金大頭鰱體長85公分、體重約13斤重（約6.5公斤）。

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關鍵字：黃金大頭鰱,石門水庫,漁民捕獲,30年首次,另類地震魚

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