利奇馬颱風過境桃市環保志工總動員　全力恢復市容整潔

▲利奇馬颱風過境，桃園市環保局10日總動員為全市清除落葉等垃圾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

利奇馬颱風過境，桃園市雖沒有明顯災情，但全市市容卻因颱風受影響，桃園市環保局10日動員全市環保志工與潔隊員逾1萬6千多名人攜手合作，為全市市容全面清理，截至中午為止已出72公噸傾倒路樹與堆積垃圾，環保局指出，為維護整體市容與清潔，希望在最短時間恢復市容整潔，垃圾清運則回復正常時間。

▲利奇馬颱風過境後，桃園市環保局10日全面總動員為全市清除圾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局長呂理德表示，利奇馬颱風雖未對桃園市造成嚴重災情，仍造成路樹傾倒與枝葉散落，環境清潔稽查大隊10日一早動員約125部各式機具如掃街車、垃圾車、資收車、抓斗車等，全市各區環保志工總動員，估計逾400人展開災後環境清理。

除清潔隊員出勤外，10日適逢桃市環境清潔日，各區出動約350隊環保志工隊，約計1萬6千多位環保志工攜手整理家園，以最快速度回復市容整潔，截至10日中午為止，清出72公噸的傾倒路樹、掉落招牌等垃圾，各區清潔隊員們全力協助各區公所環境整理工作。

▲利奇馬颱風過境，桃園市環保局全面總動員為全市清除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局說，由於正值夏季登革熱疫情好發季節，桃園市前幾天發生本土型登革熱病例，風災過後，環保局呼籲市民多注意居家周圍有無廢棄容器等易積水物品，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，攜手維護環境衛生與大眾健康。

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