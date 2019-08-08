林佳龍提陸客從第三方入境免簽　旅遊業：不能在檯面上宣傳！

▲自由行、團客陸客來台都遭限縮 。（圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

中國大陸不僅從8月起限縮陸客來台自由行，後續陸續傳出各省團客也有配額限制，交通部觀光局立即拿36億救國旅，交通部長林佳龍也說正在研議「陸客經第三方入境來台免簽」。有旅遊業者不滿表示，此事只能做，不能在檯面上宣傳，特別是對媒體，大陸查出入境就沒用了。

台灣觀光發展協會今（8）日舉行一年一度的會員大會，由靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰主持，邀請旅遊業相關人士，共同討論陸客來台限縮議題。黃正聰認為，陸客經第三方入境來台免簽過去也能做，現在建議可以加大力度，推動醫療簽證、探親放寬，三等親配偶也能來台探親，這樣中國大陸比較沒有理由可以阻擋，政府也能提出適度補助。

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▲台灣觀光發展協會會員大會，由靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰主持。（圖／記者胡順惠攝）

不願具名的旅遊業者表示，台灣早於1987年開放人民赴大陸探親，而大陸人民來臺觀光，遲至2001年 11月23日行政院才通過《開放大陸地區人民來臺觀光推動方案》，並訂定一系列大陸人士來台觀光之法令規章後，於2002年1月1日正式試辦開放第三類大陸地區人民來台觀光，同年5月1日擴大開放陸客對象至第二類，並放寬第三類大陸人士之配偶及直系血親亦得一併來台觀光。

旅遊業者指出，2002年到2008年共7年中，符合條件並申請核准來台觀光的大陸人民，共有37萬7773人次，幾乎佔同時期所有來台的大陸人民152萬3224人次的四分之一。他說，但是此事只能做，不能宣傳，特別是對媒體，大陸有心要堵深圳邊防、各口岸是可以嚴查，過去2002年之前、2002至2008年大陸各地邊防其實是和深圳業者勾結，皆順利通關的。