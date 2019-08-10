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機場免稅店蓋「遮羞布」被罵醜爆！　桃機曝原因：月底前改善

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▲▼知名旅遊作家船橋彰在臉書上po出航廈免稅店用布遮起來太醜，引來交長林佳龍親自留言回應。（圖／翻攝自Facebook／曼谷船橋）

▲航廈免稅店用布遮起來被稱「遮羞布」。（圖／翻攝自Facebook／曼谷船橋）

記者胡順惠／台北報導

知名旅遊作家橋船彰7日在臉書指出，「半夜的桃園機場一樣是國門不是南瓜馬車，真的很難看！」，tag交通部長林佳龍後，竟釣出部長本尊回應，成為今日熱門話題。桃園機場回應，航廈免稅店之所以會用布蓋起來，是因為過去少有紅眼航班，目前第一航廈已有部分店面完成美化，預計8月底前達成70%店家之店面美化。

▲▼桃機表示，第一航廈三樓出境大廳店面已完成相關美化。（圖／桃機提供）

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▲桃機表示，第一航廈三樓出境大廳店面已完成相關美化。（圖／桃機提供）

林佳龍部長回覆該則貼文後，桃園機場立即發出聲明感謝指正，並說明用布蓋起來的原因及後續改善方法。桃機解釋，過去因少有紅眼航班，管制區內深夜甚少有旅客進出，因此免稅商店打烊後僅以布幕遮蓋，並於次日營業前完成開店作業，而因近年因紅眼航班增多，深夜時段入出境之旅客量亦大幅增加。

▲▼知名旅遊作家船橋彰在臉書上po出航廈免稅店用布遮起來太醜，引來交長林佳龍親自留言回應。（圖／翻攝自Facebook／曼谷船橋）

▲▼交通部長林佳龍親回。

▲▼知名旅遊作家船橋彰在臉書上po出航廈免稅店用布遮起來太醜，引來交長林佳龍親自留言回應。（圖／翻攝自Facebook／曼谷船橋）

桃機表示，未來除要求商業服務設施及店家盡可能於該時段提供旅客服務外，為美化整體環境，也要求因打烊未提供服務的商家則應於店門揭露營業時間，同時所有店家均應加強門面美化作業。桃機說，已於今年新合約的第1季商業服務設施履約會議，協調所有商業服務設施商家配合辦理改善作業，目前第一航廈已有部分店面完成美化，預計可於8月底前達成70%店家之店面美化。

另外，只有部分國際精品店面美化因需與品牌業者溝通製作符合品牌意象的設計，將於設計完成後進行店面美化。桃機說，另第二航廈免稅店因正進行大規模店面整修，將配合修一併進行店面美化，管制區外的臺灣銀行、第一航廈三樓出境大廳新東陽店面都已完成相關的美化，航廈其他商業服務設施之美化工程亦陸續規劃設計及積極施作中。

事發起初是因為橋船彰在臉書憶述，自己回泰的那晚，又被桃機一航的醜陋免稅店此地無銀三百兩遮羞布氣到，這已經不是第一次po文了，幾年來完全沒有改善，即便到了半夜機場國門還是代表著台灣，怎能如此難看，連夜市都不如，免稅店怎會連門都沒有？

橋船彰氣到在這篇PO文直接標記林佳龍臉書帳號，沒想到林佳龍竟親回「感謝提醒，有請桃機公司改善，桃機也回報，已經在進行改善計畫，已請廠商加速完成，以後免稅店打烊後的外觀」。看到林佳龍回覆後，他感動表示，竟有如此的效率，「龍龍大加分」。

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關鍵字：旅遊作家,橋船彰,免稅店,桃園機場,遮羞布,交通部,林佳龍

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