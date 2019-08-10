旅遊作家怒機場免稅店蓋「遮羞布」　林佳龍12字回應...結局網嚇歪

▲知名旅遊作家船橋彰在臉書上po出航廈免稅店用布遮起來太醜。（圖／翻攝自Facebook／曼谷船橋）

記者許展溢／台北報導

知名旅遊作家橋船彰8月7日在臉書發文指出，「半夜的桃園機場一樣是國門不是南瓜馬車，真的很難看！」，並tag交通部長林佳龍。網友直呼「好像殯儀館」、「丟國家門面」，沒想到釣出林佳龍親自回應「感謝提醒，有請桃機公司改善」。

橋船彰在臉書分享，自己回泰的那晚，又被桃機一航的醜陋免稅店此地無銀三百兩遮羞布氣到，並說這已經不是第一次po文了，幾年來完全沒有改善，即便到了半夜機場國門還是代表著台灣，怎能如此難看，連夜市都不如，免稅店怎會連門都沒有？於是才憤而直接tag交通部長。

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▲▼林佳龍親自留言回應。（圖／翻攝自Facebook／曼谷船橋）

沒想到橋船彰發文釣出林佳龍本人親回「感謝提醒，有請桃機公司改善」，並說桃機也回報，已經在進行改善計畫，已請廠商加速完成，以後免稅店打烊後的外觀。橋船彰對此似乎感到非常意外，竟有如此的效率，直說「龍龍大加分」。

不少網友看到留言說，「這真的很難看。。。常常紅眼班機出去，這樣的免稅店讓我都覺得丟國家門面 」、「原來是沒門。。之前轉機時看到還以為是在裝修，or 店家倒了。。」、「那個布，好像殯儀館⋯⋯⋯的顏色⋯⋯」、「這個真的要說! 每次凌晨的班機走過海關後感覺好像走進鬼屋一樣!」、「台灣的差不多心態真的很需要鞭策」。

▲船橋彰說，這已經不是第一次po文了。（圖／翻攝自Facebook／曼谷船橋）

看到林佳龍回應，並馬上處理改善，此舉也讓部分網友表示結果「水喔！」、「這個會不會太優秀！」、「反應很快的政府做的好！讚」。