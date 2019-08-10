2019高校畢業歌發表會 11日下午一點準時直播

活動小組／綜合報導

經歷了兩階段票選，兩個多月的製作期，今年的全國高中生大合唱歌曲《飛鳥》誕生了，從2012年的風箏，到今年的飛鳥，高校畢業歌系列活動已邁入第8個年頭，每年參與報名學校屢創新高，也讓畢業歌活動成為每個高中生暑假最期待的事！今年ETtoday新聞雲邀請到超大咖嘉賓現場演唱，包含林宥嘉、周興哲、高爾宣、鄭可強、許維芳、鄭心慈，都將在11日發表會與高中生一起同樂！沒抽到活動門票不要緊，11日下午一點開始，ETtoday全程直播高校畢業歌發表會，讓你在家也看好看滿，收看直播，參加通關密語活動，還可以抽SWITCH、運動藍牙耳機和電影票！這週日一起鎖定直播聽好歌抽大獎！

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