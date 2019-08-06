2019畢業歌《飛鳥》MV出爐！　高中生大合唱超熱血

▲2019高中生畢業歌大合唱歌曲《飛鳥》。（影／擎天娛樂提供）



生活中心／綜合報導

一年一度的高中生畢業歌大合唱歌曲《飛鳥》MV出爐了！由2019高中原創畢業歌合輯的MV製作團隊，走入全台30所校園進行拍攝，不僅將各大校園的經典美景盡收眼底，還有同學間的溫暖情誼，透過畫面交織成美好回憶。8月11日高校畢業歌直播發表會上，學生們也將首度公開大合唱《飛鳥》！（畢業歌發表會直播看這）

請繼續往下閱讀...

▲2019畢業歌大合唱。



從2012年的高中生畢業歌《風箏》，到今年的《飛鳥》，已堂堂邁入第8年，每年由參與報名學校，選出30所，再由30所學校的代表，分成作詞、作曲、MV小組，大家一起同心協力完成該年度畢業歌大合唱歌曲。

今年的《飛鳥》內容描述高中三年的歡笑與淚水，曾經的壓力、挫折與低氣壓，都是成長的點滴。此時此刻，大家一同起飛，不再懷疑，一起向自由的藍天吶喊，一起飛往下個目的地，一路上有彼此陪伴，不畏風浪，準備好奮力翱翔的心情。《飛鳥》MV才剛上線，就吸引許多畢業生關注，有網友誇讚：每年就期待這一首！

ETtoday新聞雲已連續第三年與擎天娛樂共同舉辦，今年更有Sony Xperia 1冠名ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌直播發表會，將於8月11日舉行，當天高中生們將首次公開大合唱《飛鳥》，還有林宥嘉、周興哲、鄭心慈、高爾宣、鄭可強、許維芳共5組藝人輪番表演。沒辦法到場的朋友不用擔心，8/11下午1點，ETtoday全程線上直播，敬請鎖定。

一年一度的高中生畢業歌大合唱歌曲《飛鳥》MV出爐了！由2019高中原創畢業歌合輯的MV製作團隊，走入全台30所校園進行拍攝，不僅將各大校園的經典美景盡收眼底，還有同學間的溫暖情誼，透過畫面交織成美好回憶。8月11日高校畢業歌直播發表會上，學生們也將首度公開大合唱《飛鳥》！（畢業歌發表會直播看這）