誤認「配合就會紅」！17歲直播主闖演藝圈　控攝影師逼玩3P怒告性侵

▲提告直播主稱擔心拒絕就不會被捧紅，所以委屈和攝影師發生3P性愛。（示意圖／取自Pixapay）

記者劉昌松／台北報導

年僅17歲的年輕直播主在2018年間與經紀公司簽約，準備踏上演藝之路，卻在參加試鏡後，控告音樂老師設局，害她被迫與試鏡攝影師、女助理玩3P性愛遊戲&。台北地檢署3月間首度以事證不足等理由處分不起訴攝影師等4人，直播主提出再議，高檢署發回要求對測謊，但檢察官認為，雙方都承認有性行為，測謊無法分辨是否違反意願等主觀感受，因此8日再次處分全案不起訴。

這名直播主原本在《17》直播，因為外型清秀亮麗、身材火辣，被經紀公司看中簽約，由馮姓經紀人找來擔任攝影師的張姓男子（年約50歲），幫被害人與其他新進藝人試鏡，結束後被害人和部分新進藝人被認為是可造之材，安排接受演藝訓練，而張姓攝影師的陳姓女助理（20多歲），也順便一起上課。

▲直播主控告遭攝影師和助理利用權勢逼迫3P。（示意圖／達志影像）

被害人指控，她因為新人訓練和陳女熟識後，同年8月就跟著陳女一起到張男住處，當時張男要她們2女在鏡頭前擺出撩人姿勢，但張男沒多久就從鏡頭後面，跑到鏡頭前面，和她們玩起1男2女的性愛遊戲，被害人擔心無法完成星夢，因此委屈配合，事後覺得音樂老師黃申瀚營造出「配合就能被捧紅」的感覺，害她遭張男與陳女「利用權勢」、「違反她的意願」性侵。

黃到案後堅決否認，表示課堂上有許多學生，不可能隨便就說誰會紅、或者要捧紅誰；馮也否認違法。張男和陳女則坦承與被害人玩3P，但強調從一開始就是被害人自願的，並拿出雙方簡訊紀錄，顯示被害人第一次3P後回家，沒幾天就傳訊「剛上完音樂課，回家收拾一下過去」，請張、陳女到捷運站接她。

檢察官認為被害人說詞反覆不一，且簡訊內容顯示，被害人三度主動去攝影師家中玩3P，無證據顯示被逼發生性行為，3月間首度處分不起訴，被害人提起再議，高檢署認為有必要進行測謊調查，將全案發回，但北檢檢察官指出，雙方都承認有發生性行為的客觀事實，針對是否違反意願等主觀感受，無法藉由測謊來釐清，因此再次以事證不足等理由，處分全案不起訴。

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