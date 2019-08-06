比丘尼成熱門直播主　費玉清姊姊現身北檢「化違建官符」

▲恆述法師為新店精舍違建案到北檢出庭，透露自己現在是網紅直播主 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人張菲、費玉清的姊姊費貞綾，近年以法號恆述出家修行，6日被《ETtoday新聞雲》記者捕捉現身台北地檢署，原來是因為她在自己的精舍露台加裝紗網圍籬，被檢舉涉嫌違建，她自行拆除後要向檢察官解釋，看到記者採訪直說：「這不是好事，不要報，報報我現在是直播主吧，而且是PK很多漂亮妹妹的6月冠軍哦。」

▲恆述現在每周六在一堆漂亮妹妹旁邊直播「生活禪」 。（圖／翻攝BIGO直播，下同)

恆述年輕時以性感造型與大方個性走紅後，把弟弟張菲、費玉清引進電視台，一家3姊弟在演藝圈各擅勝場，卻在1990年代突然落髮剃度，但作風與一般出家修行者大相逕庭，不時會出現在兩岸三地娛樂版面，最近還被大陸電視台找去當節目評審。

而往來兩岸的恆述在新店有間房子，平時託給朋友代為管理，因為在山上蚊子多，連著幾棟房子的2樓露台外都搭了金屬架框，裝設紗窗紗網防蚊，結果包括恆述在內，多間屋主被人檢舉違建，恆述因為不是首次被舉報，遭移送法辦，恆述為此趕回台灣顧工拆了紗窗，並且到北檢出庭說明。

庭訊結束後，恆述說自己這次是犯了官符，能夠大事化小就好了，她自己也剛加入網路直播的新世界，每個禮拜六晚上在一堆漂亮正妹的旁邊，向粉絲聊聊「生活禪」，1個月就累積5萬粉絲，還成了直播平台BIGO的月冠軍，她說人生很多事情，只要快樂自在，一切自然和氣生財。

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