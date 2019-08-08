雲端最前線／郭台銘參選與否 關鍵在「郭柯結盟」贏韓5%

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日前有週刊報導，鴻海集團創辦人郭台銘密會台北市長柯文哲，且雙方已談妥參選條件「郭台銘贏韓國瑜5%郭就參選」，柯文哲對此回應「三分真七分假」，而郭台銘核心幕僚劉宥彤7日受訪時則說，郭台銘則完全否認週刊報導，但密會消息非空穴來風。到底「郭柯密會」還做了哪些震撼政壇的決定？郭董又該如何突破韓陣營和藍營高層設下的重重圍阻順利參選？對此議題，《雲端最前線》8日邀請民眾黨發言人陳思宇、資深財經專家黃世聰、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲前鴻海集團董事長郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

根據《ETtoday新聞雲》掌握的獨家訊息指出，在內部民調顯示「郭柯結盟」的支持度目前排名第一之後，郭台銘會持續參考滾動式民調到8月底，若最後仍領先韓國瑜5％到10%，郭台銘才會考量是否出來參選。而如果郭台銘決定不選，柯文哲陣營內部接下來也會進入備戰狀態，規劃「柯文哲以黨主席之姿出征」的操作空間，柯文哲陣營內部預計在8月底到9月初會有最後一波民調，屆時也接近參選總統的法定登記期限，不管是郭台銘出馬還是柯文哲出馬，在討厭民進黨、不愛國民黨、因為韓國瑜而不想投票的選民結構中，「郭柯結盟」加上王金平，這三人已經看到可以奮力一搏的新路。

▼郭台銘幕僚劉宥彤出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，郭台銘幕僚劉宥彤7日表示，「每天都會變化」。對於媒體詢問郭台銘不願「說死」參選與否的關鍵，劉宥彤在回應時也強調，「他都還沒說，哪有什麼說死不說死？」劉宥彤表示，現在有很多腳本在流傳，不同陣營有不同想法。至於郭台銘是否依先前承諾支持國民黨的候選人，劉宥彤語也帶保留回應，郭台銘的期待就是希望中華民國能夠更好，是永遠都不會改變的初衷，他只希望國富民強。對此議題，《雲端最前線》8日邀請民眾黨發言人陳思宇、資深財經專家黃世聰、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。