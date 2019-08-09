「你的臉被偷了嗎？」批踢踢創始神曝...玩人臉遊戲5種下場

▲FaceApp一秒變老臉特效，掀起全球用戶瘋玩！（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

小心免費的最貴！大家滑臉書時，頁面經常會跳出「人臉遊戲」，只要簡單上傳照片後，就可輕鬆測試前世今生、心理測驗等，而日前超夯的「FaceApp」可以讓人一秒變老臉，吸引不少用戶玩上癮。不過，批踢踢創始神杜奕瑾卻PO一文「你的臉被偷了嗎？」提醒資案外洩疑慮。

「臉書一大堆心理測驗小遊戲做什麼用的嗎？」杜奕瑾在臉書透露，大部分知名的App背後商業模式都是在做人的行為分析，再透過跨App廣告平台都可以做到精準的操作，而Netflix紀錄片《The Great Hack》曾提及，「重災區包含台灣！」

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杜奕瑾另一篇PO文中，則憂心喊話「你的臉被偷了嗎？」並列出5項棘手問題：

1. 居家、商用監視系統收集人臉，如海康衛視提供中國做social ranking。

2. 中國二代身分證已經結合人臉辨識，同時廣泛使用刷臉入住旅館、刷臉拿衛生紙、刷臉付款。

3. 拿iPhone在中國會有陌生人要跟你Facetime，接起來沒有聲音影像時對方已經把你的人臉記錄下來。

4. 有一些提供非常低價甚至免費的人臉相關服務API供系統整合，作為之後個資連結與精準投放使用。模式如科大訊飛一年靠免費語音辨識服務做精準投放的收入為10億人民幣。

5. 俄羅斯在美國大量操作FaceApp，被關切收集手機照片做情資收集。App在操作時不是只有你選擇的照片會上傳，你所有的照片瀏覽得到的App都可以收集。

對於外界質疑資安會外洩，FaceApp俄羅斯開發商日前強調，沒有將照片與資料授權給第三方，「99%的用戶並未登入，因此公司無法取得足以確認個人身分的任何資料」，且上傳的影像多數在48小時候就會從伺服器刪除。

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