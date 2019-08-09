神人分析台北「量販店之旅」攻略　韓國妞、櫻花妹出沒分店曝光

▲有網友分析在台北哪一間家樂福容易遇到韓妞。圖為IU台灣行紀錄公開。（圖／翻攝自YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

隨著台北的外國觀光客日漸增加，有些大型量販店也不是只有當地人在購物，很多觀光客也會選擇在量販店採購伴手禮，就有神人在PTT分析各地量販店的客群，想看日本妹、南韓妞還是台灣的OL竟然要去不同的分店，讓網友驚嘆。

有網友在八卦板詢問表示，他是北漂少年，想要去採購日常用品，有同事告訴他去桂林家樂福買東西，可以看到很多南韓妹子，那麼在台北要去哪間家樂福才專業？

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▲神人分析每間家樂福看到的妹子不同 。（圖／記者黃克翔攝）



有神人網友回復，桂林店家樂福位在西門徒步區附近，比較特別的是這間店24小時營業，南韓妹子尤其多，半夜睡不著覺可以來這邊看妹，重慶店與桂林店隔著台北車站，可能因為鄰近寧夏夜市，加上有販售日本人喜歡的芒果切片，所以這間分店的日本妹子比較多。

▲櫻花妹出的分店則跟韓妞不同。圖為長澤雅美宣傳台灣觀光廣告。（圖／觀光局提供）



神人還指出，靠近南京三民商業區的東興店，有類似自助餐的便當可以外帶，所以每天中午有很多上班族來這邊買午餐，想看OL就去平日的東興店，天母店因為因為附近有美國學校與其他國際學校，高級住民很多，歐美的外國人也很多，進口商品的品項很齊全，想體驗當天龍人的感覺，就去天母店。

網友則在推文中回應表示，「你家樂福系？」、「所以要看俄羅斯妹要去哪一家？」、「之前半夜逛桂林店，真的很多韓國人」、「晚上十點後去桂林才內行」、「桂林真的超多，而且都買一咖行李的泡麵」。