洪秀柱主動請纓選台南立委挑戰王定宇　高思博：全力支持

▲國民黨前主席洪秀柱，決定參選台南第6選區立委，高思博立刻與「柱柱姐」取得聯繫，表示絕對全力支持洪秀柱，打出漂亮的選戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨前主席洪秀柱，將戶籍遷移至台南市東區，決定參選台南第6選區立委的消息一傳出，去年代表國民黨參選台南市長的高思博立刻與「柱柱姐」取得聯繫，表示絕對全力支持洪秀柱，打出漂亮的選戰。



明年立委選舉，台南市屬於藍營選情極為艱困的地區，國民黨在6個選區目前僅5個選區有提名參選人，而第6選區面對民進黨全國高知名度的立委王定宇，仍未找到適合人選，讓藍營極為憂心。

因此「柱柱姊」宣布，希望國民黨重用有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，把不分區的席次讓給他們歷練。她願意用盡最後的力量為黨開疆闢土。因此，只要黨徵召，她必義無反顧的投入台南市第6選區，在這個從來沒有當選過1席國民黨立委的區域，參選區域立委，為黨身先士卒，在最艱困的選區、接受最嚴格的檢驗。

高思博9日與洪秀柱取得聯繫，除了表示對於前主席洪秀柱投入艱困選區參選的決心和行動深感欽佩；也非常感謝，洪秀柱前主席在他去年參選台南市長期間，數次南下聲援支持，並籲請當國民黨中央儘快徵召洪秀柱。

高思博認為，台南一直以來都是最艱困的選區，台南第6選區又是頗具全國知名度的王定宇，屆時一定是場硬仗，自己這半年多在台南深耕服務，一定全力輔選挺到底，讓大家知道政壇小辣椒絕對比「辣台派」還辣。