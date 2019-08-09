台南再增1例本土登革熱病例累積18例　請民眾勿輕忽孳清病媒蚊！

▲台南市新確診1例本土登革熱病例，請民眾勿輕忽孳清病媒蚊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於8月8日晚上新確診1例本土登革熱病例，目前台南市本土登革熱病例累計18例，請民眾勿輕忽孳清病媒蚊！

防治中心指出，病例為60多歲男性，居住地於東區大同里，無慢性病史，在8月6日出現發燒、噁心、食慾不振、嘔吐、背部皮疹等症狀，8月7日夜間至醫院就醫，登革熱快篩NS1陽性，於8月8日通報，同日晚上確診為登革熱病例（PCR陽性），社區隱藏期2天。其感染源調查研判中，病毒待送疾管署實驗室做基因定序。病例目前住院治療中，同住家人皆無疑似症狀。

個案平日活動以住家東區大同里及工作地歸仁區南興里為主，近3個月因車禍後調養身體持續於東區崇學里中醫診所就醫。大同里於最近才剛解除疫情，又再發生新病例。8月8日已針對個案居住活動地執行噴霧罐噴藥作業及加強孳生源清除。





登革熱又稱為「天狗熱」或是「斷骨熱」，是經由埃及斑蚊與白線斑蚊所傳播的急性病毒性傳染病，如果被病媒蚊叮咬到就有可能感染發病，典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。但據衛生福利部疾病管制署工作手冊指出，臨床表現可從無症狀（約占75％）、輕微發燒，或急性高燒（≧38℃）伴有頭痛、後眼窩痛、肌肉和關節痛以及出疹等，具發燒等症狀是屬於典型登革熱。但若出現劇烈疼痛、抽搐、昏迷、意識狀況及血壓改變等徵象，就有可能是登革熱重症，務必盡速就醫，防範疫情擴散。

另，因為每個人的體質不一樣，感染登革熱時，有7成5感染者並不會出現明顯的病症，沒有症狀的登革熱患者是防治的挑戰，因患者在可傳染期無法警覺、及時確診、通報，增加了防疫的困難度。因此，登革熱防治中心提醒處在台南市高風險區的民眾應積極防蚊病媒蚊叮咬，並要注意自我監測登革熱症狀。

此外，受利奇馬颱風外圍環流影響，台南地區會有大雨或豪雨發生的機會，台南市政府登革熱防治中心再次籲請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。