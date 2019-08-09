人氣插畫家馬克受邀台南職場講座　鼓勵勇敢面對失敗

▲知名職場插畫家馬克，應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，至台南成大綠色魔法學校演講，與民眾分享自己的職場與人生經歷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

職場負能量退散！知名職場插畫家馬克8月9日應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，至台南成大綠色魔法學校演講，與民眾分享自己的職場與人生經歷，也暢談自己創業的過程，他鼓勵民眾面對失敗要改變心境，轉念正向思考，總會有「意外收穫」，現場吸引逾400位民眾到場聆聽。

總是能以幽默詼諧方式畫出職場上班族心聲的插畫家馬克，多年來持續不懈的創作，為他累積了超過85萬粉絲的超高人氣。馬克說他筆下主角「馬克」是他創業失敗、負債千萬後能量積累而成的作品，大家才能從他的畫中「靠腰」人生、「靠腰」職場，獲得共鳴。

「既然不能改變環境，那就改變心境」，馬克說，複雜的人生與職場都跟你想的不一樣，所以要從各種不同的角度看事情，才會有成長，溝通也是如此，要脫離自己才能了解別人所看到的，才能說服別人與你同一陣線。另他話鋒一轉以自身為例，建議年輕人不要輕易嘗試創業，因為創業是需要一定的社會歷練才容易成功，「是要經歷過才能學得到經驗」。

對於上班族都會面臨職場上的委屈，馬克說，「委屈消化愈多你就愈厲害」，他鼓勵現場民眾把委屈當作學習，不用太計較，凡事只跟自己爭，把自己變大變強，總有一天努力會被人看見。最後，馬克說，讓自己保持不停求變的態度，主動積極去做每件事，能從中學到不少寶貴經驗，因為「快樂是自找的」。

9日的講座活動，雲嘉南分署長劉邦棟也出席聆聽，劉邦棟說，為讓民眾對職場有不一樣的視野與價值觀，分署會持續邀請各行業頂尖達人分享職場歷程，如10月將邀請藝人兼作家的歐陽靖，至嘉義與民眾分享工作哲學，另他也鼓勵民眾不要自我設限，隨時都可尋求政府資源幫忙，分署會陪伴民眾做好就業服務，詳情可上分署官網查詢。