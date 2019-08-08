才剛溫馨接送完...陽光師突墜樓亡！妻崩潰不相信　淚喊：我等他接我放學

▲鄧男墜樓時車內1歲兒正在睡覺。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市信二路停車場8日上午9時許發生一起命案！一名35歲鄧姓男子被發現墜落消防隊後方停車場，警方獲報到場後發現，鄧男已明顯死亡，並在13樓停車場發現鄧男座車，車內還有一名熟睡的1歲男童。鄧妻聞訊崩潰，還說要等老公接她放學。

死者鄧男父親節一早開車載著龍鳳胎的1歲兒子前往基隆信二路停車場，8時40分左右一路開上13樓停放，但不久後卻被人發現墜落在消防隊後方停車場，當場慘死，而1歲兒子則在後座嬰兒座椅上熟睡，車輛副駕駛座車窗留有一小縫隙透氣，詳細事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲警方到現場勘驗事證。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，鄧男夫妻倆都任教職，妻子2018年才轉調至基隆一間國中任教，因生產因素請了一年的育嬰假，1日才復職，鄧男還時常開車接送愛妻上下班，8日上午2人為了一雙兒女的教養問題起了口角，沒想到不久後便發生憾事。

由於國中有暑期輔導課，鄧男8日上午載著妻子到校，鄧妻同仁表示，當時並沒有發現2人有什麼異狀。而鄧妻上午10時接獲噩耗時，瞬間情緒崩潰，還直說要等老公接她放學，無法接受事實，直到母親趕到勸說才願意離校。

▲鄧男曾跨越欄杆又翻回停車場內，沒想到仍發生憾事。（圖／記者郭世賢翻攝）

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