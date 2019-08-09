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社會 社會焦點 保障人權

父親節墜13樓身亡！男師最後行蹤曝光　妻曾自責「我不配當媽媽」

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記者柯沛辰／基隆報導

基隆35歲鄧姓男老師8日上午從13樓墜落，重摔信二路停車場身亡。據了解，鄧男夫婦都擔任教職，去年才生下一對龍鳳胎，不料2人父親節當天疑似為了育兒問題發生爭吵，隨即傳出憾事，令人不勝唏噓。

基隆市消防局信二分隊一名林姓隊員8日上午9點多走向分隊後方空地，意外驚見鄧男墜地，當場死亡。事後，警消調閱監視器追查，發現鄧男一早先是開車送妻子到校上班，隨後載著1歲兒子到立體停車場，但未熄火也未鎖門，就一個人從13樓墜落。

▲▼ 基隆停車場墜樓。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄧男曾跨越欄杆又翻回停車場內，但最後仍發生憾事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警消到場後，發現男嬰仍在車內熟睡，現場未找到遺書。鄧妻第一時間接到消息，幾乎全身癱軟、情緒崩潰，不斷說著要等老公接她放學。岳母則率先趕到現場了解狀況，透露女婿和女兒早上可能又吵架，沒想到竟會走上絕路。

據了解，鄧妻2018年轉調基隆一間國中任教，為生產請了1年育嬰假，但生產時骨盆歪斜、椎間盤受傷，不能久抱小孩，過去1年來幾乎都在養傷，直到本月1日才復職。

鄧男心疼妻子受傷，加上龍鳳胎是試管嬰兒，得來不易，所以凡事親力親為，除了會抱著孩子念睡前故事，用餐時也一口口親自餵食，讓妻子一度自責「我不配當媽媽」。

▲▼男子停車場墜樓死亡，車內獨留男嬰。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄧男墜樓前獨留1歲子在車上，車輛未熄火未上鎖，車門還留有一道縫隙通風。

事實上，夫妻倆結婚多年，感情相當恩愛。太太養傷1年正式復職，鄧男不僅溫馨送咖啡，還在上頭貼心寫下「老婆加油！你是最棒的老師！」字裡行間都是愛。

如今2人都開學忙教課，8日一早為了要不要請保母起爭執，沒想到鄧男送太太到校後，竟開到停車場墜樓，獨留1歲兒在車內。

檢方8日下午相驗後，排除他殺，家屬對死因無異議，領回遺體辦理後事。

▲▼男子停車場墜樓死亡，車內獨留男嬰。（圖／記者郭世賢翻攝）

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