香港駐台經貿辦驚現「道具血衣＋冥紙」包裹　挺「反送中」林致宇挨告

▲林致宇在臉書上表達對反送中的看法。（圖／翻攝自林致宇臉書）

記者朱世凱／台北報導

位於台北的香港經濟貿易文化辦事處近日突然接到一封包裹，裡頭出現一件紅色油漆做成的「血衣」，還有祭祀時用的冥紙及一封有署名的信函。據悉，這封信是由目前就讀靜宜大學的林致宇所寫，內容指出「香港有關修例的衝突未能盡快平息，台灣人將必然以具體行動回應駐台港辦。」辦事處則聲稱已就此事向台灣警方通報。

林致宇在臉書貼文表示，他在寄給香港駐台經貿辦的信件中指出，「元朗事件及後續港府的鎮壓手段令諸多台灣人不滿且憤怒，並表達本人對於事件的不滿及譴責，且告知駐台港辦作為官方色彩代表有義務有所作為，否則若衝突持續擴大，基於保護國際人權的立場，台灣人將必然以具體行動回應駐台港辦。」

他也稱，沒想到不久後就接到台北市警局三張犁派出所致電，告知他「駐台港辦已提出告訴」，並要求到案說明。林致宇對此深表遺憾，「駐台港辦作為台灣唯一具備官方色彩的機構，對於國際輿論所關注的反送中事件，態度上非但不正視訴求，更以『低調報警』之方式，意圖為其政治責任『滅火』。」

林致宇接著說，「更不可取之處，即是對於不同意見者，採以司法途徑來打壓異己。」辦事處則對此回應，由於信件具有威嚇意味，因此向台灣警方通報，以保障辦事處人員的人身安全，不過辦事處並無對有關人士提出控告。據悉，警方目前正針對事件展開調查。

▼林致宇在臉書上表達對反送中的看法。（圖／翻攝自林致宇臉書）