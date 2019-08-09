反送中／千名黑衣抗議者塞滿「接機大堂」 　機管局架設鐵馬戒備

▲香港網友發起「萬人接機」集會。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

有香港網友今（9）日號召一連三天在香港國際機場舉行「萬人接機」集會，港媒指出，到了下午2點左右，接機大堂就已經湧入近1000名黑衣抗議者；香港機場管理局隨即在接機大堂架設鐵馬，並且開闢緊急通道來控制人潮。

報導提到，機場內的黑衣抗議者手持中、英、日、韓的宣傳看板和傳單，吸引不少旅客的目光；集會過程中也傳出小插曲，一名白衣女子在場和集會人士發生口角爭執。有參與者表示，他們會盡量以不騷擾旅客的方式，向旅客傳達反修例運動的訴求，希望藉此引起國際關注。

▼抗議者展示廣告傳單和看板。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指，目前尚未傳出香港機場的運行有因此受到影響。美國國務院先前也發表公告，提醒公民前往香港時「提高警覺」，雖然香港的抗議活動大多是和平的，但有部分活動演變為對抗或暴力衝突，必須多加留意。

機場管理方則表示，為了因應可能的狀況，從9日早上6點起，離境旅客須持有登機證及護照，才可進入一號客運大樓（T1）離境大堂旅客登記行段。港警則表示，這次活動並沒有人申請不反對通知書，集會恐怕觸法。

香港中國旅行社副董事長姚思榮表示，機管局安排相當合適，否則如果有人在境離大堂靜坐，恐怕會阻礙趕飛機的旅客，甚至引起爭端。他也說，「只要集會和平理性，不影響或阻礙旅客和港人自由出入和活動，相信不會有太大問題。」