臉書點讚＋微笑打招呼　香港建制團體辦「全民撐警日」

▲香港警察 。（圖／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

香港建制團體「守護香港大聯盟」將於10日發起「全民撐警日」，呼籲參與的市民當天穿著藍衣，並通過對警察微笑、打招呼，以及合照並上傳網路等方法，對警隊表達支持。活動發起人表示，如果香港沒了警察，社會將會出現很大的問題，最終受害的只是市民。

「香港01」報導，「守護香港大聯盟」呼籲市民透過六大方式表達對警隊的支持，包括「穿著藍衣」、「看到警察時給予微笑和打聲招呼」、「與警員合照並上傳網路」、「到警方Facebook留言點讚」、「在網上填寫嘉許警員表格」和「前往警署慰問警員」等。

▲香港「反送中」活動中警察使用的盾牌。（圖／記者吳奕靖攝）

報導指出，其中一名大聯盟召集人表示，選擇藍色作為活動主色，是因香港警察的制服是以藍色為主，同時在心理學上，藍色代表天空和大海，象徵包容精神，故更能表現對警隊的支持。此外，發起人也說，大聯盟有超過一千個團體成員，各團體已透過內部動員，呼籲會員參與，至於最終會有多少人響應，則尚且無法估計。

民建聯立法會議員蔣麗芸表示，面對反修例示威浪潮，警察非常疲累，因此她當天會響應，也會呼籲其支持者穿藍衣或以各種方式支持警察。