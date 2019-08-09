在台香港經貿文辦收恐嚇信　男大生「血衣+金紙」：黑客魔手來了

▲香港經貿文辦收到血衣以及金箔的包裹，信中還嗆「香港衝突不快平息，將採取激烈手段」。（圖／畫面翻攝林男臉書）

記者邱中岳／台北報導

設在北市信義區在的香港經貿文辦，日前收到具名包裹，裡面有一件用油漆潑灑的「血衣」以及金紙，且內文還說到香港衝突不平息，會對文辦做出激進手段，警方追查1名林姓男大生到案，他坦承因支持「反送中」才會寄信恐嚇，訊後依恐嚇罪嫌移送法辦。

警方指出，6日下午時分，香港經貿文辦（香港經濟貿易文化辦事處，HKETCO）收到一個包裹，打開一看赫然發現有一件「血衣」以及金箔，其中還有一封恐嚇信，讓文辦人員趕緊報警。

警方追查，發現包裹中的血衣是由紅色油漆塗製而成，另外旁邊還塞有祭拜用的金紙，而恐嚇信中強調，若在香港的衝突不快速平息，經貿文辦將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段。

信中更指出，已有黑客竊取經貿文辦所有職員的個人資料，並指出經貿文辦在收到該函件後「應該要明白事情的嚴重性，以確保HKETCO所有職員在台灣的自身安危」。

而由於事涉明顯恐嚇意味，香港經貿文辦緊急通知信義分局處理，不過香港經貿文辦也指出，經貿文辦並無對有關人士向警方或檢察機關提出控告。

另外文辦也重申，一直尊重民眾表達意見的自由，並會繼續向香港當局轉達台灣各界就香港事宜向經貿文辦表達的意見。

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