　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長髮妹一人爽嗑「逆天燒臘便當」滿到炸出...價格驚呆　網：血管塞住了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／劉維榛報導

減肥是明天的事？一名女網友分享超豐盛晚餐照片，燒臘主餐滿到炸出來，便當一次滿足各種心願，簡直就是肉食控的天堂，原PO更喊話，一個人就能嗑完，價格曝光後，驚呆近萬名網友喊買，「我覺得我的血管塞住了」。

▲長髮妹一人爽嗑「逆天燒臘便當」滿到炸出...價格驚呆　網：血管塞住了（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲原PO一人爽嗑「逆天燒臘便當」！（圖／翻攝爆廢公社二館）

請繼續往下閱讀...

這名留著長髮的女網友在臉書《爆廢公社二館》PO出超犯規的便當照，一秒讓燒臘控暴動，可見上頭擺滿油亮脆皮燒鴨、臘腸、肝腸、叉燒、油雞、燒肉與臘肉等，浮誇擺滿塞滿盒子，隔著螢幕就令人垂涎三尺。

身為吃貨的原PO忍不住邪笑一問，「誰說燒臘便當可以看到飯的，大家猜猜這個便當幾多錢？」照片一貼出後，吸引近萬名網友來朝聖，大家一見到這個超澎湃的燒臘便當，紛紛狂猜「燒臘拼盤500」、「自己家開的，吃到飽」、「目測以台北燒臘店的售價在250～280元間」、「這個價錢已經不是重點了，想吃啊！」、「這個很可以！跪求店家」、「天哪…我夢想中的便當」、「這大概吃肉就飽了」、「拜拜買這盒就好了」、「我比較好奇這便當嗑完要多久」、「可惡，好酥脆啊」、「我覺得我的血管塞住了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲長髮妹一人爽嗑「逆天燒臘便當」滿到炸出...價格驚呆　網：血管塞住了（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲網友狂噴口水！（圖／翻攝爆廢公社二館）

經過廢友們一番胡亂亂喊價後，答案揭曉，原PO驕傲透露，一個人獨享這份油滋滋便當，「正解七寶飯180+50燒肉+100鴨，共330元」，至於店家位在台北信義區，著名的7寶飯曾吸引不少部落客撰寫美食推文。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
即／利奇馬變胖襲台！台南市、屏東縣宣布明天正常上班上課
不斷更新／全台9日「停班停課」懶人包

關鍵字：燒臘,便當,燒鴨,燒肉,長髮妹

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／彰化83歲伯深夜賣冰…她「怒買11碗」心超酸　結局讓網眼眶紅了：有洋蔥

台網富豪之戰！土豪哥開戰「巴哈首富」嗆：錯了秒轉1.2億元當道歉

影／開槓顏清標！館長直播放話「要跟標哥拚了」　網友一聽全嚇傻

台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

牛排賣65元！屏東街上超神價格網嚇壞「不敢吃」　在地人激讚...店家說話了

影／好市多「潮流神鞋」大搶購！千元有找「跟官網價差近3倍」　高雄人狂掃26雙

愛在歌聲響起時　2019善耕365公益音樂節全紀錄

泡熱水太慢！圓梳卡大坨斷髮灰塵　網推「耙子形神器」清超乾淨：50元有找

暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區呈現「超現實」悲慘世界

影／強颱利奇馬緊逼北台灣！　交通、航班異動懶人包一次看

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

愛在歌聲響起時　2019善耕365公益音樂節全紀錄

泡熱水太慢！圓梳卡大坨斷髮灰塵　網推「耙子形神器」清超乾淨：50元有找

暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區呈現「超現實」悲慘世界

影／強颱利奇馬緊逼北台灣！　交通、航班異動懶人包一次看

K董霸氣放颱風假！星宇航空即刻起合法早退、明天停班　「誰都不許進公司」

沒錢買星巴克！妹子拿「絕版受玄宮潮杯」背面帥炸　萬人求團購...小編回應了

不斷更新／利奇馬強襲「7縣市達標颱風假」　全台9日「停班停課」懶人包！

財訊／解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

業界轉戰學界　葉國献馬來西亞森州環球廚藝挑戰賽奪金

LIVE／這7縣市明達停班課標準！氣象局曝光利奇馬最新動態

遭指控圖利廠商＆恐嚇部屬　「大學姐」林筱淇：我願接受調查

日職／張奕5下無安打破功　5局無失分生涯一軍首勝候選

《冰與火之歌》主創編劇掰了10年HBO　確定簽下62億Netflix「獨家合約」

迎戰純網銀　永豐銀數位帳戶挑戰第4名　要拚7、8萬戶

永慶慈善基金會x臺北文創推《人間公益影展》！14部溫馨電影免費看

桃園翁從桃園騎到台北開心訪友　忘了怎麼回家...警火速救援

保證48小時不越軌　男剩5小時破功硬上嫩妹換來4年牢飯

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

愛在歌聲響起時　2019善耕365公益音樂節全紀錄

婚外情生變男女由愛生恨　外遇男女被依通姦、恐嚇判刑

生活熱門新聞

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

快訊／全台被搖醒！05：28規..

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

利奇馬陸警範圍擴大！桃園也納入..

利奇馬最快今轉強颱！一張圖看各..

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以..

6.0強震「預知喵」10秒前就..

6.0地震全台搖20秒　網：7..

更多熱門

相關新聞

新竹超浮誇燒肉丼飯！肉多到會山崩

愛吃肉和日式丼飯的朋友注意！在新竹有一家日式料理，結合了燒肉和丼飯，還推出了商業午餐定食，只要100多塊就能吃到像山一樣高的肉，加價肉量還能再增加。

醫院便當1個200！網指關鍵「在這」

台南好米創意便當大對決

全代會／不再吃貴族桌菜！午餐是百元有找雞腿便當

「低收嬤暖買便當」他心疼　網1招雙贏

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面