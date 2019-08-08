網搜小組／劉維榛報導

減肥是明天的事？一名女網友分享超豐盛晚餐照片，燒臘主餐滿到炸出來，便當一次滿足各種心願，簡直就是肉食控的天堂，原PO更喊話，一個人就能嗑完，價格曝光後，驚呆近萬名網友喊買，「我覺得我的血管塞住了」。

▲原PO一人爽嗑「逆天燒臘便當」！（圖／翻攝爆廢公社二館）

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這名留著長髮的女網友在臉書《爆廢公社二館》PO出超犯規的便當照，一秒讓燒臘控暴動，可見上頭擺滿油亮脆皮燒鴨、臘腸、肝腸、叉燒、油雞、燒肉與臘肉等，浮誇擺滿塞滿盒子，隔著螢幕就令人垂涎三尺。

身為吃貨的原PO忍不住邪笑一問，「誰說燒臘便當可以看到飯的，大家猜猜這個便當幾多錢？」照片一貼出後，吸引近萬名網友來朝聖，大家一見到這個超澎湃的燒臘便當，紛紛狂猜「燒臘拼盤500」、「自己家開的，吃到飽」、「目測以台北燒臘店的售價在250～280元間」、「這個價錢已經不是重點了，想吃啊！」、「這個很可以！跪求店家」、「天哪…我夢想中的便當」、「這大概吃肉就飽了」、「拜拜買這盒就好了」、「我比較好奇這便當嗑完要多久」、「可惡，好酥脆啊」、「我覺得我的血管塞住了」。

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▲網友狂噴口水！（圖／翻攝爆廢公社二館）

經過廢友們一番胡亂亂喊價後，答案揭曉，原PO驕傲透露，一個人獨享這份油滋滋便當，「正解七寶飯180+50燒肉+100鴨，共330元」，至於店家位在台北信義區，著名的7寶飯曾吸引不少部落客撰寫美食推文。

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