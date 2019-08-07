牛排賣65元！屏東街上超神價格網嚇壞「不敢吃」　在地人激讚...店家說話了

記者黃君瀚／綜合報導

台式牛排館一份豬排55元、牛排65元，餐點有麵、有蛋，還附玉米濃湯和紅茶，這麼便宜的價格你敢嘗試嗎？就有網友在屏東街上直擊這間超狂店家，菜單上的價格讓人吃驚；不過許多在地人跳出來掛保證，便宜好吃沒話說，就連店家都出面說明肉品和食材的來源，品質絕對有保證。

李姓男網友4日下午在「爆廢公社二館」貼文，附上一張屏東市廣東路上的街景照，正好拍到路邊一店家「來來牛排」，驚人的是上頭價位，彷彿讓人穿越回到30年前的台灣，讓他感到相當不可思議，心中半信半疑，「聽說這是屏東的價錢，真的嗎？中部牛排都要110（元）了！」

根據照片中的價目表，來來牛排豬排55元、牛排65元、魚排65元、雞排70元、綜合排70元，最貴的菲力牛排也只要180元，另外還附玉米濃湯、紅茶和黑胡椒，跟一般的台式牛排館相比一樣都沒少。

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照片貼上網，超低價格讓網友嘖嘖稱奇，不過也有人直白表示不敢吃，「小時候豬排50、牛排60，都有餐包、濃湯、紅茶」、「這也太便宜了吧」、「長大後在北部工作，才知道中南部的肉品一大堆都是有問題的」、「」、「這價錢還真不敢吃」、「你確定你吃的是肉」？

▲台式牛排示意圖，與新聞人物無關。（圖／翻攝爆廢公社）

此外，各地網友紛紛回報家鄉台式牛排價位，「在苗栗120起跳」、「桃園都150了」、「我昨天經過台北晴光商圈，鐵板麵已90」、「台中我昨天才去吃要130元了」、「新北夜市牛排要160」。

不過對屏東在地人來說，來來牛排營業好一段時間沒漲價，CP值相當高，「這間很好吃！價格無誤」、「4月份在屏東家樂福工作，中午跟師傅去吃，3人才300元」、「這間吃10幾年了都是這個價格，沒漲價過，便宜又好吃」、「不用懷疑，這間真的這個價，便宜好吃。」

另有網友轉貼店家老闆在屏東地方社團的回覆，她說牛肉不是組合肉，全是原裝原塊下去切，厚片跟菲力則是老闆手工去筋切塊，「所以每塊都長得不一樣」；麵條是日曬麵，每天早上手工煮的，不是工廠代煮，節省成本也確保沒有添加物；雞排是雞腿小腿；豬肉是每天市場肉攤阿姨送來的新鮮豬肉，老闆手工切片拍打。店家坦言，便宜的價格肉自然不會太大塊，「但食材絕對是正常的哦」！