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台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

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▲台中妹哭傳美背圖：沒救了　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音變關公（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲美背毀了，刺青佛像大走樣！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館，下同）

網搜小組／劉維榛報導

刺青千萬要選對師傅！台中一名妹子花了3萬5000元刺青，選了一幅觀音佛像，期待美背能被神佛庇佑，怎料下場超想哭，「感覺我的背沒救了！」大批網友一看成品後，忍不住笑虧「這是包公扮觀音吧！」

「對不起…我出賣了妳！」一名男網友在臉書《爆廢公社二館》上傳對話圖，只見女性友人劈頭直呼，「跟你說一件事，你不可以殺了我」，儘管原PO一頭霧水，下秒趕緊答應。下秒傳來一張美背圖片，上頭的刺青圖案讓人超傻眼，友人似乎請同事刺青，怎料觀音菩薩差點化身關公佛像，兩人對話如下：

請繼續往下閱讀...

原PO：這樣子的技術，3百5我還不要咧，妳同事是…藝術眼光有問題嗎？

友人：感覺我的背沒救了！痛死啊…

原PO：不要再去了，妳會到時候越來越難蓋，不要再相信便宜價格了

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▲台中妹哭傳美背圖：沒救了　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音變關公（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲台中妹哭傳美背圖：沒救了　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音變關公（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）


原PO也公布佛像原圖，對照一看，整個紋路不協調，且觀音的淨白臉蛋、慈善容顏卻整個大走樣，最誇張的是，暗紅色的配色也讓當事人無言問蒼天，纖纖玉指還變成「九陰白骨爪」。

比悲傷更悲傷的下場，掀起5千多名網友朝聖，紛紛笑暈回應，「那個手怎麼像雞爪」、「這應該是被九陰白骨爪打到」、「觀音變關公」、「感覺揹著一個妖魔鬼怪在身上」、「怎麼感覺像原子筆的傑作」、「這是包公扮觀音吧」、「忘記擦防曬的觀音」、「可惜了一片美背」、「進化關公卡一半嗎？進化失敗的概念」。原PO也在留言串回應刺青價格，「是三萬五！」

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關鍵字：刺青,觀音,關公,台中妹

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