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在地食材健康又美味　台南好米創意便當大對決

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▲台南好米創意便當大對決，希望藉由此次創意便當大賽活動喚起市民「買好米、吃好米」的意識抬頭。

▲台南好米創意便當大對決，希望藉由此次創意便當大賽活動喚起市民「買好米、吃好米」的意識抬頭。

記者林悅／台南報導

為推廣台南尚青好米及在地優質農產品，台南市政府及台南市農會於8月1日上午10時30分在民治市政中心南瀛堂，辦理「2019台南好米創意便當大賽」，吸引30區農會派員共襄盛舉，參賽選手們各個使出渾身解數參與此次大賽，市長黃偉哲指示農業局全力推廣台南好米，並由農業局長李朝塘親自頒獎嘉勉得獎團隊！

台南市農業局長李朝塘表示，此次創意便當大賽結合台南越光米（台南16號米）及各區農特產品，發揮巧思製作各式各樣之創意便當，並期望透過創意便當的設計能提供業者以及家庭主婦參考，吸引更多消費者消費或自製米食便當，提高台南好米及在地食材的消費量。

▲台南好米創意便當大對決，希望藉由此次創意便當大賽活動喚起市民「買好米、吃好米」的意識抬頭。

農業局表示，此次競賽為求慎重，特遴聘台南晶英酒店中餐廳副主廚、中華多元國際餐飲師資培訓協會理事長、大同技術學院餐飲管理系派員擔任評審，針對口味（含醬汁及沾料）、便當擺盤及創意設計、材料搭配說明及主題訴求符合度等項目進行評審，評比出特等獎、頭等獎、優等獎、創意獎及優選獎共14名創意便當，希望藉由此次創意便當大賽活動喚起市民「買好米、吃好米」的意識抬頭，鼓勵農民以種植品質優良的品種為目標，以共創雙贏！

經過評審仔細評比，成績揭曉：特等獎1名：西港區農會（清雅麻香蔬食百匯）；頭等獎2名分別為：仁德區農會（千歲ㄚ嬤便當）、鹽水區農會（月港滿載）；優等獎3名分別為：北門區農會（細皮嫩肉御便當）、新市區農會（繽紛活力健康餐）、後壁區農會（有米樂～彩虹蔬食懷舊割稻便當）；創意獎3名：山上區農會（彩色越光瀰漫山上）、學甲區農會（越光虱目魚便當）、官田區農會（豐盛的夏日）；優選獎5名：玉井區農會（盛夏瘋芒－涼食祭）、大內區農會（酪夏幸福）、楠西區農會（嶺梅映雪月光飄米香－月光照米香，梅經典蔬食）、東山區農會（早生貴子，非常光榮）、麻豆區農會（柚現幸福樂活便當）。

評審委員們一致認為台南越光米米粒飽滿，吃起來Q彈香甜，作為便當主食冷熱皆宜。本次比賽各家實力堅強，充分結合在地特色，難分高下，而最後得到冠軍的西港區農會使用在地麻油入菜，搭配在地食材呈現清脆爽口的好味道，且擺盤及配色優異，具有商業販賣的潛力！

台南市每年水稻種植面積為24000公頃，年產值37億元。為行銷台南好米，台南市政府以「台南越光米」作為台南市品牌米，2019年度辦理2019台南好米好好玩食玩體驗系列活動，包含插秧活動、台南越光米鍋巴飯、米食體驗DIY、促銷等好米行銷活動。本市第一期作推廣種植「臺南越光米」的營運主體有六甲區農會、弘昌碾米工廠、芳榮米廠、新營區農會共４個單位，想品嚐安心又美味「台南越光米」的朋友快來訂購。

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關鍵字：在地食材,台南,好米,便當

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