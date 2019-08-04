醫院便當1個200元！買到飆髒話…網友指出「超貴關鍵點」

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醫院便當1個200元！　買到飆髒話…網友指出關鍵點在「吻仔魚」

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▲▼民眾PO出在醫院買的便當，抱怨一個要價200元。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

▲民眾PO出在醫院買的便當，抱怨一個要價200元。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

記者李唯甄／高雄報導

高雄有民眾在臉書PO出一張便當照片，並要大家猜猜多少錢，只見照片中的菜色有一塊爌肉、滿滿吻仔魚、以及南瓜、高麗菜等蔬菜，另外還附上一杯用塑膠袋裝起來的蒸蛋，該民眾氣憤的說，「在高雄義X醫院買的便當，買到飆髒話」，因為這個便當竟要價200元！

這張便當照片在臉書社團「爆廢公社二館」引起熱烈討論，不少網友看到菜色後紛紛留言，表示自己也有類似經驗。有人說「義大裡面什麼都很貴，唯一平價的只剩下全家！」也有網友表示「醫院，學校，百貨，車站等美食街都貴在租金啊，店租，清潔費，垃圾處理費，管理費，水電費，通管費，甚至舉辦活動的公關費等等都是店家要負擔的，比一般店家負擔多很多」。

請繼續往下閱讀...

▲有網友指出，吻仔魚本來就比較貴。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

▲大部分民眾都猜便當價格約要100多元。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

另外也有網友指出，「吻仔魚」的單價本來就比較高，研判高價的原因就是來自吻仔魚。對此，經營該醫院美食街的南仁湖集團副理邱琮堯表示，當時該民眾購買的是99元的爌肉便當，再另外加購65元的吻仔魚、35元的蒸蛋和1元購物袋，「當時員工都有口頭告知消費者，加購價要多少錢」。

邱琮堯表示，便當店業者櫃檯前列有詳細的價目表。另外，業者使用的吻仔魚體型較大，因此成本也較高，但消費者在加購時，都能像自助餐一樣、依照需求調整購買的量，未來團隊也會再研議，在消費時加強口頭告知，避免再發生糾紛。

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▲有網友指出，吻仔魚本來就比較貴。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

▲有網友指出，吻仔魚本來就比較貴。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

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關鍵字：高雄,義大醫院,吻仔魚,便當,天價,南仁湖,美食街,爌肉

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