不斷更新／利奇馬強襲「7縣市達標颱風假」　全台9日「停班停課」懶人包！

記者黃君瀚／綜合報導
強颱利奇馬逼近台灣，氣象局針對台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮6縣市發布陸上颱風警報。根據8日傍晚最新出爐的風雨預報，明（9）日凌晨至上午台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市平均風力達10級，符合颱風假標準，不過停班、停課與否仍待各縣市府決定，《ETtoday新聞雲》將持續更新。
以下為8月9日全台停班停課懶人包：
【北部地區】
基隆市：22:00前宣布
台北市：22:00前宣布
新北市：22:00前宣布
桃園市：20:00前宣布
新竹市：22:00前宣布
新竹縣：22:00前宣布
【中部地區】
苗栗縣：22:00前宣布
台中市：20:00前宣布
彰化縣：20:00前宣布
雲林縣：21:00前宣布
南投縣：22:00前宣布
【南部地區】
嘉義市：尚未宣布
嘉義縣：21:00前宣布
台南市：正常上班上課
高雄市：19:00前宣布
屏東縣：正常上班上課
【東部地區】
宜蘭縣：尚未宣布
花蓮縣：22:00前宣布
台東縣：正常上班上課
【外島地區】
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布
【更新時間：18:20】
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。
▼氣象局8日下午公布最新風力、雨量預測。（圖／氣象局）