快訊／不只新北基宜！台北、桃竹也達「颱風假標準」　最新風雨預報出爐

記者賴文萱／台北報導

強颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局已針對台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮6縣市發布陸上颱風警報，至於有沒有機會放颱風假，重要參考指標的風雨預報也陸續更新。根據最新出爐的風雨預報，若以目前預報，北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市9日凌晨至中午，陣風都有達10級，有機會達放假標準。但實際「災防假」宣布與否，以各縣市權責機關發布為準。

▲利奇馬颱風陸警發布，北北基桃宜花納警戒區。（圖／翻攝自日本向日葵衛星網頁）

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▲利奇馬風雨預報。（圖／中央氣象局）

在風力預測部分，自8日12時至9日6時，隨著颱風逐漸靠近，6縣市陸警警戒區風力持續增強，其中9日00時至06時，基隆市、新北市陣風達9-10級，宜蘭縣也達8-10級；另外，在9日00時至12時之間，基隆、台北、新北陣風達9-11級，桃園也有9-10級，新竹縣市則為8-9至9-10級。

▲利奇馬風雨預報。（圖／中央氣象局）

在24小時總雨量預測部分，自8日14時至9日14時，新北、桃竹苗山區預估雨量最多達200至400毫米，宜蘭山區也有200至350毫米，台北山區則為150至300毫米；至於平地部分，同樣也以新北、桃園、新竹雨量最多，為200至300毫米，台北市、基隆則有150至250毫米。

另外，自8日20時至9日20時，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區24小時累積雨量預估達300至500毫米，宜蘭縣、台中市山區為200至400毫米，南投縣山區也有200至350毫米；平地部分，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣預估雨量為200至350毫米，台北市、基隆市為150至250毫米。

▲利奇馬陸警發布，北北基宜花納首波警戒區。（圖／記者季相儒攝）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。氣象局預定8日19時00分再度更新風雨預報。