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北北基「颱風假」3大關鍵考量　最快8日晚上6點決定

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▲利奇馬颱風8/7 20:00路徑潛勢預報。（圖／翻攝自NCDR、中央氣象局）

▲利奇馬颱風8/7 20:00路徑潛勢預報。（圖／翻攝自NCDR、中央氣象局）

記者徐政璿／台北報導

中央氣象局17時30分已經發布中颱利奇馬海警，目前颱風仍在持續增強，預估最快將於8日上午發布陸上警報。根據往例，台北、新北、基隆所組成的北北基共同生活圈，在陸警發布後，將由3縣市的副市長組成決策小組，最快於8日18時，最晚20時，決定週9日（週五）是否停班停課。

關於北北基停班課的決策，據了解有三大考量。首先是氣象局提供的預報，標準為颱風暴風半徑於4小時內可能涵蓋的地區、平均陣風7級以上、24小時內雨量達350毫米。第二是交通恢復狀況，由於新北市民和基隆市民常搭台鐵到台北市通勤，因此要考量到整個鐵路和公路的運輸，是否能夠恢復正常。第三是道路整理狀況，因路樹要扶正和路面清潔等，都要上午才能夠開始進行，故不能完全以風雨作為考量。

根據氣象局最新資訊，利奇馬持續增強加速，7日晚間位在台北東南東方670公里，以每小時14公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑220公里。

氣象局預估，8日下半天到週五一整天，是颱風距離台灣最近，影響最顯著時段，由於颱風強度持續增強，靠近台灣時將達中颱上限，也不排除會變成強烈颱風，預估8日白天將發布陸上颱風警報。

至於利奇馬未來移動路徑，氣象局表示，受到大低壓帶導引氣流複雜影響，行徑持續朝台灣東北部海面時，路徑有微調機會，目前仍是以朝向東北部海面移動機率較高，但若較貼近台灣地區，北部、西半部風雨將會較明顯，若較偏東邊，台灣地區降雨會較舒緩。

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關鍵字：利奇馬,颱風假,北北基

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