　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／利奇馬陸警再納新竹！雨彈攻12縣市　「強風驟雨越晚越明顯」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

強颱利奇馬逼近台灣，氣象局持續發布利奇馬陸警，下午14時30分最新一報，陸警警戒區域擴大為新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮，提醒民眾應嚴加戒備並防強風豪雨。

根據最新資料顯示，利奇馬颱風中心目前位於台北東南東方海面，持續向西北移動，其暴風圈即將進入台灣東半部海面，對新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。隨著颱風逐漸靠近，陸警範圍也擴大至新竹縣市。

受到颱風外圍環流影響，氣象局持續對新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區發布豪雨特報；苗栗以北地區、台中山區、南投山區、嘉義山區及花蓮山區發布大雨特報，氣象局提醒，北台灣雨勢越晚越明顯，尤其明天風雨更會最為顯著 。

請繼續往下閱讀...

▲▼豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，目前利奇馬仍維持強颱下限強度持續靠近台灣，下午在北部、東半部近岸都已觀測到3米浪高，蘭嶼也觀測到10級強陣風，風浪狀況將隨颱風靠近越來越明顯。

颱風雨帶及水氣已經一波波進來，北部地區午後雨量已經開始變大，時雨量都有達20幾毫米，氣象局也持續發布豪、大雨特報，氣象局提醒，今晚到明天北部、東半部地區風雨會最顯著，中南部從深夜到明天白天後降雨情況也會慢慢增加，尤其是中南部山區要留意持續雨勢。

▲▼利奇馬颱風。（圖／中央氣象局）

▲氣象局上午08時30分發利奇馬陸警。（圖／翻攝RAMMB）

根據最新資料顯示，利奇馬目前中心在台北東南東方海面並稍微加速，以每小時19公里速度，持續向北北西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。在明天接近台灣北部海面的過程，利奇馬速度則會稍微減慢，但不到滯留程度。

▲▼氣象局預報中心課長羅雅尹說明利奇馬颱風陸警。（圖／記者范綱儀攝）

▲隨著利奇馬逐漸逼近，陸警警戒區擴大至桃園以北及宜蘭、花蓮。（圖／記者范綱儀攝）

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，首波陸警範圍為新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備並防強風豪雨，隨著颱風逐漸靠近，氣象局也將桃園納入警戒，颱風暴風圈則預估最快深夜到明天凌晨觸陸。

海警部分台灣北部、東半部海面（含蘭嶼、綠島）持續納入警戒範圍。台東、蘭嶼也已經觀測到3米長浪，陣風部分，在蘭嶼已觀測到10級陣風，隨著颱風接近，風力也會慢慢增強，9日清晨基隆北海岸、宜蘭有可能出現8-10級強陣風。

▲▼氣象局預報中心課長羅雅尹說明利奇馬颱風陸警。（圖／記者范綱儀攝）

▲氣象局預報中心課長羅雅尹說明利奇馬颱風陸警。（圖／記者范綱儀攝）

在降雨部分，今天下午到晚上，受到外圍環流影響，雨勢將一波波出現，北台灣越晚風雨越明顯，其他地區則要留意午後熱對流降雨，從晚上之後到明天上半天，北台灣降雨明顯加大，尤其北部山區降雨累積速度會非常快。中南部地區明天白天開始，降雨也會明顯增強，中南部山區要注意持續雨量影響。

氣象局預估，未來利奇馬颱風通過台灣時，預估會維持強颱等級，因為其所處的海溫條件有利於發展，氣象局也不排除利奇馬在逐漸接近台灣過程，有再增強可能。

另外，利奇馬目前仍以通過東北部海面機率最大，但在接近過程中，若有些微變化，偏向或偏離台灣都有可能，氣象局將持續關注。至於接近東北部海面後，會有北轉趨勢，屆時速度會稍減慢，但仍會有約10公里以上，整體來說移動速度不至於太慢。
 

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲颱風外圍環流影響，12縣市豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

受到颱風逐漸接近影響，今天北台灣已有間歇陣雨出現，隨著時間愈晚，北部及宜蘭、花蓮的風雨將會愈來愈明顯，容易有局部大雨或豪雨發生，氣象局持續針對新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區發布豪雨特報，苗栗以北地區、台中山區、南投山區、嘉義山區及花蓮山區發布大雨特報。

中南部及台東上半天雖然天氣還算穩定，降雨零星，不過下半天後配合熱力作用，也會有明顯的短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生機率，晚上之後隨颱風更為接近，中南部的風雨將逐漸增加。

▲▼利奇馬颱風0808 0530。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風最新路徑，持續以西北的方向朝台灣東北方近海接近。（圖／中央氣象局）

颱風中心預計在今天深夜到明天會從台灣東北方近海通過北上，這段期間也是颱風影響最明顯的時候，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨發生機率，暴風半徑也會再擴大，接近台灣過程中路徑仍有調整空間。

▲▼利奇馬颱風，定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風8/8上午5點半至8/9上午5點半定量降水預報。（圖／中央氣象局）

周五、周六（9日、10日）各地陸續都會出現強風豪雨，周五隨風向轉為西南風，除離颱風中心較近的北台灣風雨持續外，中南部的降雨也將轉趨明顯，整個西半部及東北部都有豪雨以上等級降雨發生的機率，東部及東南部由於背風沉降關係，有焚風發生機率。

周六白天以後颱風雖然有機會逐漸遠離，但迎風面的中南部仍有局部大雨或豪雨發生機率；氣象局也提醒，颱風路徑預報存在不確定性，往北、往南偏一些都會使各地的風雨有所不同，請多留意氣象局發布的最新預報資訊。

ET快訊
Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」　全身忽冷忽熱
一芳水果茶「買大送中」！活動39天　1.9萬網友洗版蓋樓

關鍵字：利奇馬颱風,颱風,氣象局,氣象雲,利奇馬海警,利奇馬陸警

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越晚風雨越強！利奇馬颱風持續長大　西側眼牆有大量密集閃電

強颱利奇馬緊逼北台灣！　8日交通、航班異動懶人包一次看

政院拍板：電動機車2年補助31億、輔導機車行轉型

肉肉嬰擠出「蓮藕手」！婆媽斷定「孕期做這事」被胎神綁　逼媽抓去廟裡處理

紐約藝術家Jason Cole Mager：藝術家該做的是讓人思考的作品

利奇馬、柯羅莎雙颱都長大了！鄭明典曝「衛星全景圖」

「未來可能有規模8強震」　學者提醒：注意台灣隱沒帶

LIVE／利奇馬暴風圈最快深夜觸陸！氣象局曝光最新動態

搖醒夢中人！6.0強震前「已32天無有感地震」　歷年第二長

快訊／利奇馬陸警再納新竹！雨彈攻12縣市　「強風驟雨越晚越明顯」

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

越晚風雨越強！利奇馬颱風持續長大　西側眼牆有大量密集閃電

強颱利奇馬緊逼北台灣！　8日交通、航班異動懶人包一次看

政院拍板：電動機車2年補助31億、輔導機車行轉型

肉肉嬰擠出「蓮藕手」！婆媽斷定「孕期做這事」被胎神綁　逼媽抓去廟裡處理

紐約藝術家Jason Cole Mager：藝術家該做的是讓人思考的作品

利奇馬、柯羅莎雙颱都長大了！鄭明典曝「衛星全景圖」

「未來可能有規模8強震」　學者提醒：注意台灣隱沒帶

LIVE／利奇馬暴風圈最快深夜觸陸！氣象局曝光最新動態

搖醒夢中人！6.0強震前「已32天無有感地震」　歷年第二長

快訊／利奇馬陸警再納新竹！雨彈攻12縣市　「強風驟雨越晚越明顯」

強震加強颱　宜蘭山區省道恐落石...不排除預警性封閉

主子爽躺VIP位看風景！媽沒檢查就出門　嚇壞隔壁駕駛：快停車

賭場糾紛喬不攏！堂兄弟囚禁逼喝尿虐死男子　逃3個月投案

老公「偷飛去」背後環抱！　莫文蔚爽放閃：祝大家雙雙對對

酒駕男騎快車道！運將後面「叭」一聲　他秒爆氣痛毆...囂張嗆：恁爸天道盟

王品進軍零售市場　沐越咖啡禮盒與原燒烤肉組開賣

越晚風雨越強！利奇馬颱風持續長大　西側眼牆有大量密集閃電

少女北上求職慘遭2度性侵　臉書PO「救救我」...洗車場老闆下場出爐

烏山頭水庫暨嘉南大圳　人文歷史生態探索之旅

賈培德／鄭南榕開得起「地獄哏」的玩笑嗎？

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

生活熱門新聞

快訊／全台被搖醒！05：28規..

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐..

利奇馬陸警範圍擴大！桃園也納入..

利奇馬最快今轉強颱！一張圖看各..

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以..

6.0強震「預知喵」10秒前就..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

6.0地震全台搖20秒　網：7..

宜蘭6.0地震！氣象局曝地震原..

利奇馬陸警08:30發布！最新..

快訊／07：02又地牛翻身！　..

更多熱門

相關新聞

利奇馬颱風變大　眼牆出現密集閃電

強颱利奇馬步步進逼，中央氣象局已在今（8日）早上發布陸上警報。臉書專頁「天氣風險 WeatherRisk」指出，在過去1至2小時，在颱風的西側眼牆監測到大量且密集的閃電發生，表示颱風強度還可能有成長的空間，同時提醒北部與宜蘭地區民眾，越晚風雨越強，因此下班早點回家。

颱風來了　宜蘭童玩節8/8下午5點後休園

學者：未來可能有「規模8強震」

颱風加強震　北水局加強水庫檢查

6.0強震前已32天沒有感地震史上第2

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

6.0地震震垮百萬書房！男星家「上千本書砸落」

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐500

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面