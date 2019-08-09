台北男怨「貨架被掃光」像末日：都市這麼缺糧？　網犀利道破他目的

▲颱風天賣場常見景象 。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

颱風警報發布後，不少民眾都會到賣場或是超商大採購，備好幾天糧食以備不時之需，但來晚的人恐怕就只能看著空貨架乾瞪眼了。然而一名男網友對於「都市」這樣的現象相當不解，他認為大都市明明就不太會斷水缺糧，為何被大家搶購到像世界末日一樣；不過隨後這篇抱怨文的真正目的也被網友一語道破。

「我真的無法理解這1至2天的颱風搶購行為......。」一名居住在台北的男網友今日在臉書「爆怨公社」中發文抱怨，只見他貼出一張超商空空的麵包貨架，他表示自己真的很懷疑大家家裡沒有可以撐1、2天的存糧，如果是比較不便利的山區他可以理解，但台北是大都市，「真有這麼缺糧？」

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▲ 超商麵包被買光，原PO好奇「真有這麼缺糧嗎？」（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO看不過去這種現象，他認為每到颱風天，食物都被搶購一空，好像要屯一個禮拜之久，「搞得好像要世界末日了，台北一放假就搞成這樣，是會被困在家裡好幾天缺水斷糧就是了......。」

不過抱怨文一出，大部分網友都認為颱風天本來出門吃飯意願就低，加上很多店家也不開門，就近買超商、提前備好食物是件再合理不過的事了，「買起來放，在家吃比較方便啊」、「我家就真的平時不會放泡麵啊」、「外食族家裡本來就不太會有食物」、「沒災情是好事，有狀況時哪會知道要幾天，版主很幸運沒遇到過吧」。

▲颱風天賣場排隊人潮。（圖／資料照）

其他網友則是反諷原PO，是否是因為自己沒買到才來抱怨，「這麼可愛的問題我第一次看過」、「你不也是去買了」、「你是不是搶不到才來靠北」、「人家也是花錢買啊，又不是搶劫，你管人家要買多少」、「賣得好也要抱怨」。

不過也有人和原PO抱持著一樣的看法，他們也發現只要一到颱風天，台北無論是賣場或是超商的貨架都會被掃光，好像平時不吃青菜的人，在颱風天就一定要吃到；還有人不解明明一堆人都「不怕死」冒著風雨去看電影、逛街了，竟然還會怕沒東西吃。

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