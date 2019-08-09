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不見利奇馬發威？蘇貞昌坐鎮災害應變中心　強颱北偏正處「縫隙中」

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記者孫于珊／台北報導

強颱利奇馬來襲！行政院長蘇貞昌為掌握最新颱風動態，9日上午約7時40分就已達中央災害應變中心。對於目前風雨不如預期，蘇貞昌詢問氣象局了解情況，同時也請農委會、教育部等各單位務必持續提高警覺，並呼籲全台民眾別掉以輕心。

▲▼利奇馬強颱,颱風。（圖／記者孫于珊攝）

▲利奇馬強颱北偏，強度略為減弱。（圖／記者孫于珊攝）

請繼續往下閱讀...

據氣象局最新資料顯示，颱風過去3小時強度略為減弱，預計最快中午變中颱，中心在台北東北東方海面，向西北移動，暴風圈已進入台灣北部及東北部陸地，對台中以北地區及宜蘭、花蓮、馬祖構成威脅，而花蓮目前已率先解除陸警，但仍不能大意。

其他各沿海地區，含綠島、蘭嶼、澎湖、金門及馬祖將有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，請避免前往海邊活動。另外，9日起中南部沿海地區受地形影響有9至10級強陣風，東部及東南部地區則有焚風發生的機率。

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者孫于珊攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者孫于珊攝）

蘇貞昌偕同相關部會首長至中央災害應變中心視導，得知目前風雨不大，是因為正在雲層縫隙，稍晚可能雨勢就會增強，因此仍不能輕視。並提醒相關單位須嚴防豪雨土石流災害發生，同時注意第一線搶修搶救人員救災安全；水庫調節放水部分，也要注意加強管控；而農委會務必密切注意蔬菜交易情形，適時釋出庫存冷藏蔬菜，平衡菜價；也請教育部注意校園及學生安全，並請相關單位協助校園災後復原工作，以利學校恢復上課及保障學生出入安全。此外，也要求盡力協助已撤離的居民在風雨過後安全返家，並提供健康照護及服務。

蘇貞昌強調，各地方政府均已開設災害應變中心，中央政府也將提供最大協助，國軍支援亦已待命整備，隨時應變。請全國民眾配合政府各項措施，做好防颱整備，提高警覺，將可能的災害損失減至最低！

▼蘇貞昌偕同相關部會首長至中央災害應變中心視導。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼中央災害應變中心。（圖／記者孫于珊攝）

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